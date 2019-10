Abarth 695 70°Anniversario is de aller allerdikste

Kijk die spoiler dan!!

De Fiat 500 wil maar niet sterven. Ja, de originele 500 uit de jaren ’60 en ’70 is er al een tijdje niet meer, maar zijn revival uit 2007 is nog steeds vrijwel ongewijzigd te koop en blijft in trek bij vele soorten mensen. De basisversie is vooral leuk als auto voor erbij (en, excuses voor de generalisatie, vaak voor de vrouw) terwijl de sportversies in vele soorten en maten ingesteld zijn op de liefhebber. Zo is de standaard Abarth 500 al een heftig ding, maar er zijn een hoop gradaties. De heftigste is de 695 en daar dan weer een hele heftige versie van is de 695 Biposto. Twee stoelen racekuipen, want de achterbank moest het veld ruimen voor een rolkooi. Geen ramen die open kunnen, maar aan weerszijden een ‘kattenluikje’. En optioneel één van de duurste opties qua optie/aanschafprijsverhouding: voor om en nabij 10.000 euro kun je de auto uitrusten met een dog ring versnellingsbak. Serieus heftig spul voor deze kleine stadswagen. Alles is optioneel en je mag een klein beetje meer luxe verwachten in het meest recente speciaaltje van Abarth: de 695 70°Anniversario.

Je Italiaans hoeft niet perfect te zijn om te kunnen afleiden dat 70°Anniversario staat voor 70ste verjaardag. Niet geheel toevallig werd Abarth opgericht in 1949 door Carlo Abarth, toen als automerk. De banden met Fiat waren altijd sterk en in 1971 nam het Italiaanse merk Abarth over. Een beetje zoals Mercedes en AMG het hebben afgehandeld. De 695 70°Anniversario is een speciale editie, één van de meest heftige versies van de 500 Abarth die er ooit is geweest.

Nieuw op deze speciale editie is de spoiler. Het is je misschien al opgevallen dat deze unit inderdaad vrij groot is. Het is niet gewoon een stuk plastic wat met popnagels op de kofferbak is geplakt, nee, Abarth heeft een hoop testwerk in een windtunnel gedaan om de spoiler goed te laten functioneren. Naast het feit dat je de spoiler zelf (handmatig) kan verstellen om de optimale balans voor elke situatie te vinden. Ze noemen het “Spoiler ad Assetto Variabile”, waarschijnlijk alleen omdat “Aerodinamica Abarth Attiva” waarschijnlijk een aantal boze brieven vanuit Sant’Agata Bolognese oplevert. Jammer, in het groot de letters AAA op de achterkant had ervoor kunnen zorgen dat de 500e-bestuurder met humor er eentje kon bestellen.

We dwalen af. Naast de daadwerkelijk helpende spoiler is de auto natuurlijk op basis van de Abarth 695. Dat betekent een 1.4 liter viercilinder die zo’n 180 pk en 250 Nm levert. De topsnelheid kan Abarth niet concreet melden, want die is afhankelijk van de afstelling van de spoiler. Well played. Met de spoiler in de ‘beste stand voor topsnelheid’ moet 225 km/u te doen zijn, aldus Abarth. Visueel is de auto zoals je kunt zien retro-achtige kleur groen met witte stickers. De Abarth-schorpioen is hier en daar te spotten, bovendien is het blokjespatroon op het dak een knipoog naar het blokjespatroon van de originele Abarth 695 uit de jaren ’60. Binnenin krijgt elke 70°Anniversario een plaatje met de nummering van de auto: er worden 1.949 exemplaren gebouwd.