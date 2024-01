Absolute held in Delft springt in ijskoud water: redt vrouw uit auto

Faith in humanity restored. Een absolute held springt in ijskoud water om een vrouw uit de auto te halen.

As je de nieuwsberichten erop naleest, leven we in een bijzondere samenleving waar er sprake is van polarisatie, verbittering en verhuftering. Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden waarbij we juist het tegenovergestelde kunnen zien. In dit geval gewoon een heldendaad waar we allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Artikeltjes maken en online reageren is leuk en aardig, maar een absolute held ben je pas als je met je blote bast ijskoud water in springt om iemand te redden.

Het gebeurde gistermiddag in Delft. Vanwege de gladheid raakte een auto ter water. Een Delfste student zag het gebeuren en vroeg direct: “zit er iemand in?”. Toen er ‘Ja!’ werd geschreeuwd, sprong hij meteen in het ijskoude water en zwom hij naar de auto – een Toyota Corolla van de negende generatie – toe.

Absolute held redt vrouw

Daar bleek dat de bestuurder in kwestie behoorlijk in shock was en niet wist hoe ze eruit moest komen. De ruit inslaan bleek nog vrij lastig. In eerste instantie kreeg de student te water een steen aangereikt vanaf de kade, maar dat werkte niet. Ook met een grote hakbijl lukte het niet, die was te groot om even te gooien. Gelukkig kwam een van de huisgenoten met een hamer op de proppen.

Daarmee kon de student in kwestie (hij wenst naamloos te blijven) de ruit van de Toyota intikken en de vrouw uit haar benarde positie halen. Vervolgens kon hij haar naar de kade zwemmen en op het droge krijgen. Wel moest hij daarna direct even een warme douche pakken.

Taartje van de burgermeester

Uiteindelijk heeft de student nog wel even kunnen spreken met de dame die hij heeft gered. Zij was op weg naar school om haar drie kinderen van school te halen. Ze hebben nog even een kop thee gedronken. Ook de Burgermeester van Delft – Marja van Bijsterveldt – kwam nog even langs om haar dankbaarheid te betuigen middels een taartje.

Mochten jullie de student in kwestie tegenkomen in een kroeg in Delft (het is immers een student in Delft…), regel even een drankje voor hem. Sowieso komende jaren.

Via: NOS

Fotocredits: Politie Delft via Instagram

Videocredits: Omroep West