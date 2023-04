Dit is de meest onverwoestbare auto ter wereld

Dat kan niet anders dan dat dit de meest onverwoestbare auto ter wereld is.

De wereld zal uiteindelijk vergaan zoals wij omgaan met onze planeet. En anders is er nog een ‘Don’t look Up‘-scenario. Het doemdenken is al in volle gang gezet, dus kun je je beter van te voren goed voorbereiden. Ironisch is genoeg is de meest onverwoestbare auto niet de meest milieuvriendelijke. Maar het is we de beste auto om te overleven in een post-apocalyptische wereld. Het is ook de enige die een Apocalypse kan overleven. Het gaat namelijk om deze Land Cruiser 70.

De Land Cruiser 70 kwam in 1984 op de markt. Toyota wilde de beste, meest betrouwbare en terreinvaardige auto bouwen die ze konden. Dat was het toen en is het eigenlijk nu nog steeds. Voor mensen die een nieuw model willen om de buren jaloers te maken, maakt Toyota nieuwere generaties. Voor mensen die simpelweg het beste willen, wordt de J70-generatie na 39 jaar nog altijd nieuw verkocht!

Meest onverwoestbare auto ooit?

Kun je nagaan, 39 jaar aan doorontwikkeling door Toyota voor een model dat al bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Deze auto is voor mensen die op hun auto rekenen. Maar dit exemplaar is de meest onverwoestbare auto ter wereld, want INKAS heeft ‘m flink onder handen genomen. Daarvan zie je eigenlijk helemaal niets.

Ok, er is een nieuwe bullbar met lier en aluminium roofrack met jerrycans en reservewiel. Maar dat zijn functionele upgrades, niet echt offroad equivalent van sideskirts en Lexus look-achterlichten. Nee, de grootste modificatie die de auto heeft ondergaan is namelijk de bepantsering. Met deze auto kun je overal komen, dus ook in contreien met een emotioneel flexibel minderheidskabinet met een tekort poldermodellen en een overschot aan AK-47’s.

Twee handgranaten? Geen probleem!

Voor de kenners, het niveau van bepantsering is BR6. Dit betekent dat de meest onverwoestbare auto ter wereld met gemak het vuurgeweld van een automatisch wapen aankan tot zelfs een handgranaat! Sterker nog, de INKAS Land Cruiser kan zelfs twee ontploffingen van twee handgranaten weerstaan. Aan de onderzijde is er namelijk uiteraard een extra dikke beschermplaat. Dat is minder handig als je eraan moet sleutelen, maar ja: het is een Land Cruiser 70 dus sleutelen is niet zo snel vereist.

Wel vereist is een nieuwe ophanging, want door het flink hogere gewicht heeft INKAS de ophanging moetn modificeren. Ook de deuren zijn steviger en dikker, evenals de scharnieren. Het model op de foto’s is een iets ouder type (zie je bijna nergens aan) met een 4.2 V6, maar je kunt een nieuwe V8 diesel ook gewoon naar INKAS brengen om zo de meest onverwoestbare auto voor je te bouwen.

Meer lezen? Dit zijn 9 legendarische offroaders die nog in productie zijn!