Koop de Audi R8 supercharged van Jon Olsson

De Audi R8 supercharged van Jon Olsson is ideaal met het winterse weer!

Zoals de meesten mensen in Nederland (behalve de Antillen) kunnen bevestigen, is het heerlijk winters weer. Perfect om je voor te bereiden op de wintersport. Ski’s, stokken, skischoenen en natuurlijk is het dan ook tijd om de Audi quattro van stal te halen. In veel gevallen is dat dan een dikke stationwagon om lekker die kant op te blaffen.

Maar zo’n obesitas-wagon hoeft dus niet. Je kan namelijk ook deze Audi R8 supercharged van Jon Olsson pakken. Mocht je Meneer Olsson niet kennen, dat was één van de eerste atleten die social media, YouTube en andere dingen op internet naar zijn hand kon zetten.

Jon Olsson

Het is in eerste instantie een een puike skiër, maar dat is niet waar hij het meest bekend van is. Een beetje als Jutta Leerdam of Anna Kournikova hebben ze hun sport zeer serieus genomen, maar tevens gebruikt als springplank om hun ‘merk’ te ‘vermarkten’. Ja, heerlijk die marketingtermen op de nuchtere maag.

Meneer Olsson begreep dat je met auto’s de aandacht kan vestigen. Jon ging daarbij veel verder dan de meeste mensen. Daardoor kon hij ook zichzelf onderscheiden op de Gumball 3000, waar hij uiteraard aan meedeed. Sterker nog, deze Audi R8 supercharged is specifiek met die rally in het achterhoofd ontwikkeld.

Audi R8 Supercharged

Het is een bijzonder staaltje techniek en zeker niet een R8 met een spoilertje en open uitlaat. De 5.2 V10 motor is voorzien van niet één, maar twee mechanische compressors. Het resultaat is een maximum vermogen van 700 pk, zo’n 180 pk meer dan wat het blok standaard levert. Het blok klinkt dan ook geweldig (luister hier!!)

Uiteraard is de rest van de techniek aangepast met dingen waar ondergetekende van gaat likkebaarden. Denk aan een instelbare schroefset van Öhlins, gesmede wielen een flinke remmenupgrade.

De PPI Razor-bodykit is ook bijzonder. Meestal zijn het wat koolstofvezel items als een splitter en een spoiler. Dat is nu ook het geval, maar dan hebben ze de boel flink aangepakt. Keihard aangepakt, zou Mark Rutte zeggen. Het gehele koetswerk is nu van carbon. Er zijn tien kits van en dit is natuurlijk de meest bijzondere.

Het meest in het oog springende item is de skibox. Olsson is en blijft een ski-meneer. De skibox rust voor op het dak, maar achter op de enorm hoge spoiler. Natuurlijk, liefhebber van OEM-auto’s en ingetogen supercars zullen ervan walgen.

Interesse? De advertentie kun je hier bekijken! Mocht je de vraagprijs te hoog vinden, dan kun je de Audi R8 supercharged van Jon Olsson nog altijd kopen als een schaalmodel. Zó tot de verbeelding sprekend is de auto inmiddels.

De Audi R8 supercharged van Olsson stond trouwens ook al in 2012 te koop. En in 2014 nogmaals.

Via: Pistonheads