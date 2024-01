Politiebaas wil een knop om jouw snelheid te bepalen

Ja, de nieuwe Politiebaas gaat vol George Orwell op ons klootjesvolk.

Het is een term waar we al langer mee bekend zijn: verkeershufters. Mensen die zich extreem asociaal gedragen. Dat schijnt tegenwoordig een enorm probleem te zijn. Nu rijden wij op de redactie tegenwoordig bijzonder rustig, maar naar het schijnt zijn er ook nog andere mensen die zich normaliter wat vlotter door het verkeer begeven.

De nieuwe landelijk projectieleider van Infrastructuur van de politie, Willybert Oor, wil hen keihard gaan aanpakken. Normaal gesproken zeggen dat soort mensen ook daadwerkelijk ‘keihard aanpakken’. Oor gaat echter wat verder: hij wil ‘alle middelen inzetten om ze te pakken’. Dat meldt hij aan kwaliteitspublicatie De Telegraaf.

Politiebaas is boos

En we vallen maar meteen met de deur in huis, want wat ons ter ore is gekomen, is behoorlijk ingrijpend. De politiebaas wil namelijk laten weten aan verkeershufters dat ze in de gaten gehouden worden en zelfs extern beïnvloed kunnen worden. Dat betekent dus een hoop surveillance-auto’s, bijvoorbeeld, zowel opvallend als incognito.

Maar het wordt een beetje eng met de rest van de plannen waar hij op hoopt. Zo wil de politiechef dat de techniek zich verder ontwikkelt, waardoor de politie extern de snelheid van andere auto’s kan aanpassen! Daar heeft de politiebaas wel oren naar.

Hierdoor kan men dan niet harder rijden dan toegestaan. Zoals @michaelras al kon ervaren op de kartbaan: als je te lomp rijdt, kunnen ze de snelheid aanpassen van een afstandje. Nu zijn we zeker geen fan van verkeershufters en helemaal niet van achtervolgingen (als deelnemer althans), maar het is hierbij lastig te accepteren dat het doel de middelen heiligt.

Irisscanner

Een maatregel welke dan weer wel interessant is, is de irisscanner die kan zien of je te veel hebt gedronken. Dat de politie aan de knoppen kan draaien om je snelheid te bepalen is nogal eng, maar dat zwaar beschonken mensen een auto niet kunnen starten klinkt – gevoelsmatig – iets makkelijker te accepteren.

Natuurlijk is context heel erg belangrijk. In 2022 kwamen 745 mensen om het leven in het verkeer. Dat getal is volgens Oor te hoog, zeker omdat er ook nog tienduizenden gewonden waren. Al helemaal omdat volgens hem alle ongelukken voorkomen konden worden als iedereen zich aan de verkeersregels had gehouden.

