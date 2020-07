ABT A5 Sportback krijgt null Pferden extra?

De enige reden om een ABT A5 Sportback te kiezen is toch de extra hoeveelheid Pferdstärke?

Nog niet zo heel erg lang geleden werd de Audi A5 Sportback onder handen genomen. De ‘B9’ was bijzonder clean vormgegeven, iets dat vaak 10 jaar later op waarde wordt geschat. De facelift van Audi vond begin dat jaar plaats en zorgde voor een iets assertievere uitstraling.

ABT A5 Sportback

Mocht je de vijfdeurs liftback van Audi nog steeds te ingetogen vinden, hebben de dames en heren van ABT Sportsline een paar leuke oplossingen voor je in de vorm van diverse upgrades.

Vreemd persbericht

Het is een beetje een vreemd persbericht, want ABT begint over de ’45 TDI’ motor (de V6 diesel), waarvoor ze een upgrade hebben: van 231 pk en 500 naar 268 pk en 540 Nm. Klinkt niet verkeerd, totdat ze twee zinnen later concluderen dat die motor niet meer leverbaar is. Eh, handig. Alsof Erik ten Hag Hakim Zyiech opstelt, om vervolgens te concluderen dat hij nu voor Chelsea speelt.

Upgrades

Er komen wel upgrades voor de ABT Audi A5 in 40 TDI en 45 TFSI trim, maar die zijn nu nog in ontwikkeling. Standaard leveren deze motoren 190 en 245 pk. Reken op bescheiden toenames: ABT levert namelijk garantie, iets dat de chipboer die de turbokraan vol open draait níet doet. Gelukkig zijn er nog wel andere upgrades mogelijk. Zo heeft ABT een koolstofvezel spoiler in de aanbieding. De spoiler is dusdanig ontworpen om daadwerkelijk te functioneren.

Velgen

Uiteraard is er een arsenaal aan velgen beschikbaar voor de ABT A5 Sportback leverbaar. Ze zijn allemaal donker van kleur, alhoewel de tinten verschillen. De maten zijn 19 inch of 20 inch. Er is keuze uit vier modellen: de DR, ER-C, FR en GR. De auto op de foto’s heeft 20 inch grote ‘ER-C’ velgen eronder zitten. Qua breedte en ET-waarde zijn ze beschikbare niet allemaal gelijk, dus je kan zelf je eigen ‘stance’ kiezen.

Verlaginsveren

Voor een nog betere wegligging heeft ABT verlagingsveren in de aanbieding. Je kunt zelf bepalen hoeveel je de ABT A5 Sportback wil verlagen tussen de 15 en 400 millimeter. Het is overigens geen schroefset, de standaard dempers worden nog gebruikt. Overigens kun je de veren monteren met of zonder de elektronische dempers. Ook is het mogelijk op de versies met vierwielaandrijving (quattro) of enkel voorwielaandrijving.

Interieur

Voor het interieur zijn er ook spulletjes leverbaar voor de ABT A5 Sportback. Het had wel iets uitgebreider van ons gemogen. Want met items als een andere start-stop knop, pookknop en entree verlichting die de naam ABT Sportsline projecteert op de grond is niet echt heel bijzonder. Reken er maar dat er meer accessoires en upgrades ter zijner tijd aan het gamma worden toegevoegd.

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar. Op de Pferden na, dan.