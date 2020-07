Duitsland: tolpoortjes door heel Europa

Een nieuw idee: tolpoortjes door heel Europa. Altijd leuk als Duitsers zich met infrastructuur gaan bemoeien.

Het is het laatste bastion voor petrolheads: de Duitse Autobahn. Zeker als deze naar de Nordschleife of de Hockenheim leidt. Terwijl je in een achterwielaangedreven sportcoupe zit met handbak en atmosferische motor. Het automobiele Nirvana. Bijzonder maar waar: anno 2020 is bovenstaand getekende beeld nog altijd mogelijk.

Heimat

Maar links en rechts begint dit droombeeld telkens meer scheurtjes te vertonen. Ditmaal gaan we het niet hebben over de afschaffing van de maximum snelheid, iets waartegen De Groenen zich in Die Heimat al jaren verzetten. Nee, nu gaat het om een andere manier om het milieu te redden: tolgeld.

Andreas Scheuer

Nu gaan er al langer geluiden rond over betaling van tolgeld en de Autobahn. In dit geval gaat het een stuk verder, aldus Reuters. Andreas Scheuer, de Minister van Transport wil namelijk dat héél Europa over gaat op een tolsysteem. Als het aan hem ligt, komen er tolpoortjes door heel Europa.

Acht jaar

Het is de bedoeling dat binnen acht jaar alle auto’s, vrachtwagens en busjes geld moeten gaan betalen om Europa door te mogen. Daarentegen moeten bussen, touringcars en motorfietsen wel gratis door Europa kunnen reizen volgens deze nieuwe plannen.

Andere maatregelen

Of het zover gaat komen dat er tolpoortjes door heel Europa komen, valt nog te bezien. In Duitsland is niet iedereen fan van het systeem. Sommigen denken dat andere maatregelen meer effect gaan hebben om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de accijnzen.

Niet vreemd

De gedachte is op zich niet heel erg vreemd. In veel Europese landen, zoals Italië en Frankrijk betaal je al tol voor de betere snelwegen. In Duitsland zijn ze al langer op zoek naar een manier om meer verdiensten te kunnen genereren. Het is een typisch ‘doorreisland’ en plaats van de eindbestemming, zoals in Nederland vaker het geval is. Om dit gemis van omzet goed te maken, is tol een oplossing.

Via: The Truth About Cars

Fotocredit: 9ff GT2 GT750 bij afslag Dortmund door @tombarry via Autojunk.