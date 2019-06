ABT geeft ons wel een ‘S6’ met uitlaten

Audi wil 'm niet verkopen in Europa. Gelukkig is ABT er nog.

Diesel is op zijn retour. Er valt veel voor het satansap te zeggen, maar het staat vast dat de brandstof telkens minder populair is. Zelfs in diesel-minnende landen als Duitsland, België en Frankrijk is diesel telkens minder in trek.

Wat dat betreft was het erg opmerkelijk dat Audi ineens vol inzet op een lading superdiesels. De S4, S5, S6 en S7 maken allemaal gebruik van een 3.0 biturbodiesel met 349 pk. Ook tijdens de Autoblog rijtest met de Audi S6 Avant vonden Casper en Wouter het lastig om de auto op waarde te schatten. Ten eerste diesel, ten tweede: het is geen S6. Overigens zijn de snelle diesels alleen in Europa leverbaar, in andere landen heeft de Audi S6 namelijk een 2.9 V6 Biturbo van Porsche, met 450 pk.

Maar ja, importeren kan nog wel een lieve duit kosten. Gelukkig heeft ABT Sportsline de oplossing voor je. De tuners uit Allgau hebben een Audi A6 ’55 TFSI’ bij de kladden gepakt en die aanzienlijk sportiever gemaakt. Deze heeft een 3.0 V6 met één turbo onder de kap. Standaard is de motor goed voor 340 pk. Maar bij ABT maken ze er 425 pk van. Kijk, dat begint tenminste ergens op te lijken. Het koppel stijgt ook, zij het bescheiden: van 500 Nm naar 550 Nm.

ABT heeft met van de gelegenheid gebruik gemaakt om het uiterlijk ook aan te pakken. Zo is de voorbumper voorzien van een splitter. Uiteraard is er een ruime keuze uit (4) verschillende velgen van 20″ en 21″. Het belangrijkste wat ABT doet is echter aan de achterkant. ABT geeft ons namelijk wél 4 ronde uitlaten die daadwerkelijk functioneren. De onderdelen zijn per direct beschikbaar.