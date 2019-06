Autoblog Garage: Mazda MX-5 (ND) van Ruben

Even voorstellen.

De lente van 2019 ben ik begonnen met deze Soul Red Mazda MX-5 ND uit 2015. Waarom een MX-5 zou je misschien denken. Het is een vraag die ik ook aan mezelf heb gesteld. Ik kwam van een BMW M3 (E92) en wilde iets totaal anders. Ik vind het leuk om allerlei soorten auto’s te proberen en dan kan het me weinig schelen of het voor iemand anders onlogisch klinkt. Op het gebied van vermogen is zo’n MX-5 ND niet bepaald een upgrade. Het grappige is dat het rijplezier er niet heel veel minder om is.

De MX-5 ND is er in diverse varianten. Mijn auto betreft de 2.0 GT-M met standaard 160 pk. Ik heb proefgereden met de 1.5, maar 131 pk voelde in mijn optiek wel heel magertjes aan. Zelfs de 160 pk vond ik wat loom reageren op het vloeren van het gaspedaal. Nu heeft de MX-5 een reputatie dat de auto het niet moet hebben van zijn paardenkrachten, maar wat extra power maakt de Mazda een stuk leuker. Mijn auto is gechipt naar de waarden van een 2019-model en levert nu 184 pk. Die extra paarden hebben vooral betrekking op het gaspedaal respons. De auto voelt nu veel gretiger en dat past zoveel beter bij een ND, die het uiterlijk heeft van echt sportautootje. De wederhelft stemde in met deze auto, de M3 heeft ze nooit wat gevonden. Wat zeg je schat? Ik versta je niet over mijn V8.

Ik zal eerlijk bekennen. Ik heb jaren BMW gereden, de overstap naar een merk als Mazda is dan wat vreemd wellicht. Ik ben dan ook nooit een MX-5-man geweest. Leuk om te zien, maar om te hebben? Nee, niet echt. Dat veranderde bij deze ND. De auto weegt om en nabij de 1.000 kg en heeft toch zaken als stoelverwarming, een Bose geluidssysteem en tal van rijhulpsystemen aan boord. Niet dat dat laatste me ook maar iets boeit, al is cruise control een fijne. De combinatie van luxe en toch een laag gewicht sprak me wel aan. Onderdeel van de GT-M uitvoering is een sperdifferentieel op de achteras, een Bilstein-sportonderstel en een strutbar. Tevens heeft deze auto de optionele Recaro sportstoelen, een must naar mijn mening.

Het uiterlijk van de ND is pittig en je ziet ze nog niet veel rijden in Nederland. Ik wilde na de M3 echt wat anders, maar het mocht nog steeds wel opvallen. De MX-5 ND bleek een goede kandidaat. Naast de tuning naar 184 pk vond ik een aantal andere dingen belangrijk. Zo is mijn auto verlaagd met een Eibach-setje en beschikt de auto over MazdaSpeed zijskirts en onderspoiler. Aan de voorkant zat ook een MazdaSpeed frontspoiler, maar die heb ik verwijderd na een airbag-incident (later meer hierover). In combinatie met de verlaging werd het een schraapfestijn van drempel tot drempel, niet heel lekker in Nederland waar zelfs leuke dijkweggetjes zijn verziekt met de nodige drempels.

Nadelen en een valse start

Wie fan is van een goed gesprek heeft niets in een MX-5 ND te zoeken, of moeten een RF overwegen. Snelheden boven 130 km/u vereisen stemverheffing vanwege het vele windgeruis. Daarnaast wil de tweeliter SkyActiv-motor toeren draaien en ook in de zesde versnelling is het motorgeluid aanwezig.

Op technisch vlak blijkt de ND vooralsnog geen betrouwbare Japanner. Zo heb ik een negatieve ervaring achter de rug met de ‘Actieve Motorkap’ van de MX-5. Een airbag die voetgangers moet beschermen met een aanrijding. In mijn geval was er geen sprake van een aanrijding (ik raakte de stoeprand). Toch werd de motorkap geactiveerd. De reparatie van deze airbag heeft enkele duizenden euro’s gekost. Navraag bij Mazda Nederland leverde op dat dit normaal zou moeten zijn. Er zitten zes sensoren in de voorbumper verwerkt. Of je nu een persoon, een stoeprand, een bal of een vogel raakt: de airbag kan geactiveerd worden. Een waardeloos systeem.

Een ander issue heb ik met de voorruit. Ik had al vrij snel een klein sterretje in de voorruit. Een schadespecialist probeerde het sterretje te verwijderen, maar concludeerde dat dit onmogelijk was. Het had volgens hem te maken met de dunheid van de ruit. Gewichtsbesparing komt met een prijs. Een flinke prijs, want de ruit vervangen kost meer dan 1.000 euro! Dit is gelukkig allemaal verzekeringswerk. De hoge kostprijs heeft ook te maken met het feit dat er sensoren voor rijhulpsystemen in de ruit zitten en dat de ruit gekalibreerd moet worden. Ik wil de ruit pas aan het einde van de zomer vervangen, het sterretje is minimaal.

Ik kijk, ondanks de valse start met deze auto, er naar uit om de komende jaren met de MX-5 op stap te gaan. Op dat het een zonnige zomer mag worden!