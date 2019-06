Unieke Ferrari 512S Modulo van Glickenhaus vat vlam

Het is altijd tragisch wanneer een auto zo schitterend als deze wordt aangetast. De 512S Modulo is ook nog eens de enige in zijn soort.

De eigenaar van sportwagenfabrikant Scuderia Cameron Glickenhaus, James Glickenhaus, is uiteraard een liefhebber van de betere automobiel. De ondernemer zet regelmatig alles op alles voor zijn passie, wat zo nu en dan een fijn resultaat heeft. Zo wist hij Pininfarina in 2014 te overtuigen hem de unieke Ferrari 512S Modulo, een conceptauto uit de jaren ’70, te verkopen. Nu de auto eindelijk de straat op mag, verloopt niet alles voorspoedig.

De achterzijde van de magistrale Ferrari is vandaag voor een gedeelte opgepeuzeld door vlammen. Volgens Glickenhaus is de oorzaak een falende demper. De demper is door een bedrijf (dat Glickenhaus verder niet noemt) ontworpen waarmee Glickenhaus inmiddels geen zaken meer mee doet. Glickenhaus wist de vuurzee te overmeesteren met behulp van een brandblussysteem aan boord van de auto.

. Firm we are no longer involved with designed a muffler that caught fire. I followed procedure slowed to keep fire behind car and activated on board system which extinguished fire. No serious damage. I checked car and set off. We’ll drive her tomorrow thru Casino Square. pic.twitter.com/mhI2rlHmO4 — Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) June 28, 2019

Glickenhaus kijkt vrij nonchalant terug op het incident. Volgens de eigenaar is er wel schade, maar is deze enkel cosmetisch. De auto zal morgen dus volgens plan in de straten van Monaco verschijnen. Aldaar zal de Ferrari te bezichtigen zijn op Casino Square.

Glickenhaus heeft de Ferrari na ruim vier jaar eindelijk aan de praat gekregen. Aangezien de Ferrari van oorsprong een studiemodel was, werd hij niet geleverd met een aandrijflijn. Glickenhaus vond uiteindelijk een 550 pk sterke vijfliter V12 en plaatste deze in de auto. Momenteel is de auto bezig aan een toer door Europa.