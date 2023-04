ABT maakt de VW ID. Buzz een stukje praktischer

Dat kun je wel aan ABT overlaten, een auto een stukje praktischer maken. Zo ook de VW ID. Buzz.

Ondergetekende is een enorme liefhebber van de VW ID. Buzz. Het design is wat mij betreft helemaal geslaagd, echt een moderne interpretatie van de oude Volkswagenbusjes. En dat hij elektrisch is, vind ik juist een voordeel.

Geen rammelend 4-cilinder boxertje meer in de achterbak, altijd power als je het ‘gas’ intrapt en Femke en haar groene vriendinnen laten je ook nog eens lachend de centra van de grote steden in. Kortom, hartstikke goed!

Maar is er dan niks op aan te merken?

ABT Maakt de ID. Buzz een stukje praktischer

Jazeker. Zoals ik van onze @wouter begreep is de actieradius niet om over naar huis te schrijven. En @rubenpriest schreef het ook al in zijn verslag van de roadtrip met de ID. Buzz. 410 kilometer WLTP range… Dat haalt hij nooit.

Hoe fijn zou het zijn als er dan een manier gevonden wordt om hem iets meer prik te geven. En daar komt ABT om de hoek kijken. Die hebben namelijk bedacht om een zonnepaneel op het dak te leggen waardoor je extra kunt laden.

Het zonnepaneel van ABT kan maximaal 600W de accu inladen en daarmee zou je -onder ideale omstandigheden- jaarlijks zo’n 3000 kilometer extra kunnen rijden. En als je hem op het dak van je ID. Buzz camper legt, kun je al je elektronische apparaten van stroom laten voorzien.

Wat het zonnepaneel van ABT gaat kosten, is nog niet bekend. Wel dat het vanaf begin volgend jaar te verkrijgen is. Mocht je meer informatie willen, dan kun je even hier klikken. Zie je meteen hoe het eruit ziet!