Volkswagen ID. Buzz verkleed als ambulance

Volkswagen laat zien wat de ID. Buzz allemaal kan en introduceert allerlei varianten. Waaronder een ID. Buzz als ambulance.

Bij ons zijn de herkenbare gele ambulances niet weg te denken. Ook de traumahelikopter is in deze opvallende kleur gespoten. Het leveren van wagens aan reddingsdiensten is een tak van sport waar niet alle autofabrikanten geschikt voor zijn. In Nederland zien we Volkswagens, Mercedessen en Audi’s. Soms nog een Japanner, maar de Duitsers voeren de boventoon. Nu heeft Volkswagen een ID. Buzz gemaakt met een levensreddende taak.

ID. Buzz van Volkswagen als Ambulance

Het automerk bereidt zich voor op de IAA Transportation show van 2022 en doet dat met een paar bedrijfswagens die moeten opvallen. Dat doet de Volkswagen ID. Buzz in ambulance-kleuren zeker. De auto is gebouwd in Bösenberg en heeft felle kleuren om goed op te vallen. Volkswagen heeft zelf nog weinig details gedeeld, we weten dus niet of het van binnen is uitgevoerd met levensreddende apparatuur. Wat we wel zien is de buitenkant en die heeft een oranje en gele kleurstelling. Het heeft tevens een groene stekker. De vorm van de kabel heeft een lijn dat lijkt op een hartslagmeter. Natuurlijk legt het hier ook de nadruk op dat het busje elektrisch is.

Anders dan bij ons in Nederland worden verschillende kleuren gebruikt. De witte accenten op de zijkant springen goed uit de verf. Natuurlijk is het voertuig uitgevoerd met blauwe, maar ook witte lichten.

Cargo

Vermoedelijk zien we hier een toekomstige ID. Buzz Cargo. Deze bus heeft een laadruimte van 3,9 kubieke meter en 2.123 mm ruimte achter de voorstoelen. Niet echt heel ruim, maar de meeste mensen moeten er wel liggend in kunnen passen. Het heeft een batterijpakket van 77 kWh, waarmee je een bereik hebt tot maximaal 413 kilometer. Maar dan moet je wel normaal rijden, tijdens een noodgeval zal het bereik aanzienlijk minder zijn door het rijgedrag.

Volkswagen showt nog meer modellen op de IAA Transportation bijeenkomst. Dit om te laten zien hoe hun voertuigen op verschillende manieren ingezet kunnen worden. We zien bijvoorbeeld ook een grote taxi op basis van de Multivan en een Crafter met een grote open laadruimte die off-road kan gaan.

Wat ons betreft is de ambulance variant van ID. Buzz best geslaagd en we zien uit naar andere samenstellingen. Het zou toch geweldig zijn als een arrestatieteam het busje omarmt en hem helemaal besteld in het zwart.