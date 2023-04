Lezersvraag: In welke auto zou de koning moeten rijden?

Als geld en onze calvinistische inborst geen enkele rol zou spelen, in welke auto zou de koning dan moeten rijden volgens jou?

Vanmorgen hadden we een leuk artikel over onze koning. Dat hij voor z’n werk in zijn verlengde Audi A8 blijft rijden tot hij echt uit elkaar dondert, maar dat hij privé in een elektrische auto rijdt. Allemaal hartstikke leuk natuurlijk, maar echt spannend is zijn autokeuze niet.

Begrijpelijk, dat wel. Het Koningshuis ligt namelijk al onder vuur -speedboot, reisjes in corona naar de Griekse villa-, dan kun je er niet veel meer bij hebben. En dus betekent dat voor Wimlex dat hij gedoemd is om in een ‘verstandige’ auto te rijden.

Maar wat als al die beperkende factoren eens géén rol zouden spelen?

Welke auto zou de koning eigenlijk moeten rijden?

Zou de koning dan net als zijn opa dan in Ferrari’s moeten komen voorrijden? Of moet hij met zijn vrijwel onbeperkte budget met iets veel dikkers op de proppen komen? Ik denk zelf dat ik wel een leuke ‘gouden koets’ voor hem weet.

Want als ik de koning was en ik had dikke schijt aan de mening van mijn onderdanen, had ik een team naar Joel Beukers gestuurd om zijn gouden Mercedes AMG G63 6×6 in beslag te laten nemen en te voorzien van het kenteken AA-86.

Maar dan met de gouden wrap eroverheen

Wees eerlijk, dat is toch dé dienstwagen van de koning? iedereen kan hem zien als hij voor komt rijden, wegenbelasting betaalt hij toch niet en hij parkeert hem toch altijd voor de deur. En oh ja, zijn familie bezit een enorme bak aandelen Shell, dus die benzine is ook bijna gratis. Alle nadelen gelden niet voor de koning!

Maar goed, het kan waarschijnlijk nog veel gekker en daarvoor hebben we jou, oh lieve en gewaardeerde Autobloglezer en @kniesoor. (Geintje Hans, geintje) Dus laat je fantasie de vrije loop, laat je niet tegenhouden door beperkingen en ga helemaal los met de enige juiste auto voor de koning!

De beste reactie zullen we voorleggen aan de RVD. Die zorgen dan dat het bij Willy terecht komt.

Doe je best!