Roadtrip met de Volkswagen ID Buzz duurtester

De inner Fred Teeven kwam in me naar boven met een roadtrip in de Volkswagen ID Buzz duurtester.

Het is geen supercar én toch staat het garant voor draaiende nekken. De nieuwe Volkswagen ID Buzz weet ondanks het feit dat ie geen geluid maakt de aandacht te trekken. De 4,71 meter lange bus valt dan ook goed op. Zeker in de kleur Candy White met Lemon Yellow Metallic, zoals onze Volkswagen ID Buzz duurtester.

Ik heb nog nooit zoveel glimlachende gezichten van mensen gezien in de file. Het voelt een beetje als een life size speelgoedauto, het design van de ID Buzz. En dat bedoel ik in positieve zin. Het is echt een grappig ding om te zien. Mijn goede looks speelden natuurlijk ook mee.

Weekendtrip

Deze Volkswagen in personenauto-vorm heb ik een weekend meegenomen op een trip naar Knokke-Heist. Doelstelling was om de ruimte, de praktische inzetbaarheid en de actieradius te testen.

Van tevoren wist ik niet zo goed wat ik kon verwachten. Ik ben vrij bekend met het MEB-platform van Volkswagen met de Volkswagen ID.4 die we in het verleden in de Autoblog Garage langdurig op visite hadden.

Qua rijden is het echt geen Peugeot 806, om er maar een legendarische Franse MPV bij te halen. Niks van Frans comfort, maar een redelijk stug onderstel. Heerlijk op een snaarstrakke snelweg, wat minder op een dijk met veel drempels. Als je bijvoorbeeld vanuit een Transporter komt (om er een andere Volkswagen bus bij te betrekken) is het echt wel andere koek qua rijbeleving. Goed om in je oren te knopen. Wat dat betreft is de verdieping in de kofferruimte om de laadkabel apart op te bergen zeer prettig. Bij het nemen van een stevige drempel zou anders de laadkabel achterin alle kanten opgaan. Met alle vervelende bijgeluiden van dien.

Op de zaterdag vertrokken we met een gezelschap van twee auto’s naar België vanuit Rotterdam. In de ID Buzz zaten de maximale vier passagiers plus wat bagage. Een rit van 200 kilometer. In theorie zou de Volkswagen dit makkelijk moeten kunnen halen, de WLTP-actieradius bedraagt 410 kilometer. No worries: in de praktijk haalde de bus het ook hoor.

Wind

Het waaide stevig op de zaterdag, met af en toe flinke rukwinden. Dat was wel te voelen in de ID Buzz. Met name op de Moerdijkbrug moest je twee handen aan het stuur houden. De Buzz is behoorlijk windgevoelig. Dat merk je op bruggen, maar ook in open gebieden met weinig bomen zoals een N-weg. Let wel, dit speelt enkel bij windkracht zes of meer. Bij gewone weersomstandigheden is het absoluut geen issue en rijdt de Volkswagen als een stabiele Buzz.

Onderweg naar Knokke kwam de inner Fred Teeven in mij naar boven. Ik voelde me een vrolijke buzzchauffeur! Je zit bijzonder comfortabel, het uitzicht is riant door het enorme glasoppervlak en de adaptieve cruise control doet wat ‘ie moet doen.

Actieradius

Het zal je niet verbazen dat de WLTP-actieradius van 410 kilometer niet heel realistisch is, zoals bij zoveel EV’s. Bovendien hanteerden we de gepatenteerde Autoblog rijstijl. Oftewel, het overgrote deel van de route in België gold 120 km/u als maximumsnelheid met hier en daar een trajectcontrole. Die 120 hanteerde ik dan ook daar waar mogelijk.

De ID Buzz is door zijn opvallende design geen zuinigheidswonder. Het blijft een blokkendoos op wielen. Het gemiddelde verbruik op de terugrit naar huis lag op 29,1 kWh/100 km. Dat is op basis van 200 kilometer stevig doorrijden. Het kan echt wel zuiniger als je je best doet. Gedurende de duurtest zullen we ontdekken wat de Buzz over de langere periode doet qua verbruik.

In plaats van direct naar Knokke-Heist te rijden, reden we vanaf Rotterdam richting een Fastned tussen Brugge en Knokke. Het gaat hier om de Fastned in Aalter met vier CCS 300 kW laders en twee 50 kW CHAdeMO laders. We vertrokken met een 90 procent volle batterij vanaf Rotterdam en arriveerden bij de Fastned met nog 22 procent (58 km) in de accu.

Het maximale snellaadvermogen bedraagt 175 kW van de ID Buzz. Dat is vlot en tijdens de roadtrip haalt de Volkswagen ID Buzz dat ook gewoon. Ik reed wat vlotter dan de tweede auto (een Toyota Yaris Hybrid) van het reisgezelschap en we hadden afgesproken bij deze snellader. Toen de Yaris een minuut of 20 later arriveerde stond de batterij alweer op 60 procent. We praatten wat bij en bij 80 procent reden we het laatste halfuur richting Knokke-Heist. Lekker hoor, een steady snellaadvermogen.

Het vakantiehuisje had helaas geen eigen laadpaal. Er was echter een publieke laadpaal in de buurt, waar ik de ID Buzz tot honderd procent kon laden zodat we huiswaarts weer met een volle accu konden vertrekken.

Ruimte en interieur

Het interieur van de Volkswagen ID Buzz duurtester is wat mij betreft net zo leuk als het exterieur. Het Lemon Yellow komt terug in details en werkelijk overal zijn USB-C poorten te vinden. De bestuurder heeft er twee, de passagier eentje. En achterin zitten nog twee USB-C poorten in de deuren waardoor iedereen zijn smartphone, tablet of laptop kan opladen. Want ja, het gaat hier om snelladers die krachtig genoeg zijn om dit soort apparaten op te laden.

Omdat het allemaal ruim genoeg is kun je prima conversaties voeren in de Buzz terwijl deze aan de snellader hangt. Het zou echt kers op de appelmoes zijn als je de voorste stoelen zou kunnen draaien, helaas kan dit niet.

Drie stoelen voorin had leuk geweest

Een andere gemiste kans is wat mij betreft een derde stoel voorin. Als Volkswagen wat creatiever was geweest met de stoelen hadden drie voorin ook wel gepast. Sterker nog, bij de ID Buzz Cargo kun je wél drie zitplaatsen voorin krijgen. Het is misschien wat knus, maar het kan tenminste!

Met 4,71 meter aan auto en vijf zitplaatsen is de bagageruimte riant te noemen. Er is een aparte verdieping voor de laadkabel, zodat je spullen apart liggen. Superfijn, zodat je altijd snel bij de kabel kunt. Ook als de kabel vies is omdat het bijvoorbeeld buiten heeft geregend hoef je niet bang te zijn dat je spullen ook smerig worden.

Voordat we een weekend weg gingen had ik nog een bezoek gebracht aan de Ikea om een tafel retour te brengen. Met de achterstoelen plat heb je 2.205 liter aan bagageruimte. Ik had de halve inboedel wel mee kunnen nemen als het echt nodig was.

Nadelen n.a.v. roadtrip

Een overwegend positief epistel over de Autoblog Garage Volkswagen ID Buzz naar aanleiding van de roadtrip. Maar het is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. De windgevoeligheid is een dingetje, gelukkig is het niet elke dag windkracht 6 of meer.

Een ander ‘nadeel’ is dat je nieuwe passagiers op het hart drukt dat de schuifdeuren elektrisch werken. Je kunt natuurlijk een gentleman zijn door de deur voor ze te openen. Dan weten ze meteen dat ze elektrisch bedienbaar zijn. De schuifdeurknop indrukken en de deur opent of sluit. Je kunt de deuren (en kofferklep) ook op afstand bedienen via de afstandsbediening van de auto. Ook handig om te vertellen aan de passagiers is dat eenmaal zittend de schuifdeuren vanuit het interieur ook weer met een knop gesloten kan worden. Net als een Rolls-Royce!

De elektromotoren van de schuifdeuren zullen je dankbaar zijn. Niet voor niets hebben Mercedes taxibusjes stickers op de ruiten met “Let op: elektrische schuifdeuren”. Zo’n sticker zou ook niet misstaan op de ID Buzz.

Nu we het toch over deuren hebben. Zoals je op de foto’s kunt zien is de achterklep riant. Dicht tegen een muur parkeren betekent dat de achterklep niet meer open kan. Zeker iets om rekening mee te houden, ook als je bijvoorbeeld achteruit inparkeert bij een laadpaal.

In het interieur is de typische Volkswagen ID-bediening terug te vinden. Oftewel, swipen om de volume aan te passen. Werkt niet prettig in de ID3 en ID4, dus ook niet in de ID Buzz. Als bestuurder heb je wel fysieke knoppen op het stuurwiel om de volume aan te passen.

Dan het onderstel. Ik hou wel van het stevige karakter. Ik kan me echter zo voorstellen dat als je een comfortabele MPV zoekt dit misschien iets té is. De elektronische besturing is soms een beetje gevoelloos, echter maakt de korte draaicirkel van slechts 11 meter het voor mij helemaal goed. Vanwege het ontbreken van een motor op de vooras kunnen de wielen ver indraaien. De korte draaicirkel maakt inparkeren in de stad of even snel omkeren van zo’n lange bus kinderlijk eenvoudig.

Als laatste de prijs. Het was een zeer ontspannende roadtrip naar Knokke-Heist in de Volkswagen ID Buzz duurtester. Het reisgezelschap reageerde echter met verbazing toen ik mededeelde dat dit specifieke exemplaar bijna 80.000 euro kost. Dan voelt het toch wat meer als een retro marketing busje dan een volbloed gezinsauto. Waarvan akte.