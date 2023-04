Voel je helemaal het jaren ’80 baasje in deze rode Gemballa

Het jaren ’80 drugsbaasje welteverstaan. Want daar pas deze Gemballa wel bij.

Aah, de jaren ’80. Mooie tijd was dat. Schoudervullingen, raar haar, woekerwinsten op Wall Street en drugshandelaren die rondreden in de meest foute auto’s. Zoals deze Gemballa. En geef ze eens ongelijk. Je hebt al het geld van de wereld en een gewone 911 kan iedereen al kopen.

En nu kun jij aan de beurt zijn om je helemaal het jaren ’80 baasje te voelen, er staat namelijk een ultieme eighties mobiel te koop. Zoals al aangegeven inderdaad deze Gemballa. Gebaseerd op een Porsche 911 WTL uit 1983.

Een Gemballa met Turbo Look

WTL? Wasdatnouweer, hoor ik je denken? Nou, dat staat voor Werks Turbo Look, met andere woorden, de dikke bips en de spoiler van de Turbo, maar dan zonder de turbo. Een trucje dat Porsche bleef volhouden op zijn 911’s tot en met de 993, al heette het daar de Carrera (4) S.

En al is de advertentie uiterst summier, we vonden het wel even de moeite waard om je ervan op de hoogte te brengen. Want een Gemballa, die kom je niet vaak tegen. En dan wil jij vast ook even weten wie of wat dat Gemballa dan wel was? Ok, komt ‘ie.

Wie of wat was Gemballa dan wel niet?

Het is overigens een vrij simpel verhaal hoor; Uwe Gemballa was een tuner die zich vooral bezighield met Porsches. Werkelijk de meest bizarre creaties kwamen uit zijn pen, met de Mirage GT -gebaseerd op de Carrera GT- misschien wel als bekendste.

Het verhaal rondom het einde van Uwe Gemballa is er wel eentje voor een film. Nadat zijn bedrijf failliet ging, verdween Uwe van de aardbodem. Later bleek dat hij gevlucht was naar een niet helemaal bekend Afrikaans land en dat hij van daaruit naar Zuid-Afrika was gevlucht.

Van dat land heeft hij niet lang kunnen genieten, want hij werd er in 2010 vermoord. Algemeen wordt aangenomen dat hij zich met de verkeerde personen heeft ingelaten en daar uiteindelijk de ultieme prijs voor heeft moeten betalen.

Nog steeds een verhaal dat meer vragen oproept dan dat het beantwoordt. Maar ach, het maakt de legende wel groter. En daar kun jij nu dus een onderdeel van bezitten. Het gaat dus om een rode cabrio uit 1983 met 157.000 kilometer op de teller. Kosten? €52,5000 euro. Meer weten? Dan kun je de advertentie hier bekijken!