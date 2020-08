ABT presenteert de kneiterdikke RSQ8-R

Er komen trouwens maar 125 exemplaren van de ABT RSQ8-R.

De Audi RS6 en RS7 weten de tongen goed los te maken. De snelle stationwagon en vierdeurs coupé zijn heter dan ooit. Maar er is van beide modellen een nog extremere versie. Die is afkomstig van Duitse tuner ABT en voert beide modellen (RS6-R en RS7-R) op naar standje 11. Dat wil zeggen, extreem uiterlijk, 730 pk en 920 Nm voorin.

Nieuweling

De basis van dit geweld is de 4.0 TFSI V8 van Audi die in drie modellen 600 pk eruit perst. We zeggen drie modellen, want de reeds bekende RS6 en RS7 worden sinds kort vergezeld door een nieuweling. De Audi RS Q8 is de dikste SUV van Audi met dezelfde motor en specs. Je raadt al (mede door de titel van dit bericht) wat dan de volgende stap is.

ABT RSQ8-R

ABT heeft soortgelijke magie losgelaten op de RS Q8 en creëerde de RSQ8-R. Want als je interesse hebt in een dikke stationwagon of ‘sedan’ met brute ABT-kracht, waarom dan niet ook een SUV? Een RS Q8 volgeplakt met carbon onderdelen is het resultaat.

Krachtigste

Wel leuk: dit is de krachtigste ABT ‘R’ tot nu toe. De ABT RSQ8-R heeft wel tien stuks meer pk dan de RS6-R. 740 stuks om precies te zijn. Het koppel blijft identiek aan zijn stationwagon-broer met 920 Nm. In elk geval is het 140 pk en 120 Nm meer dan de normale RS Q8. De auto jakkert door naar 315 km/u, sprinttijden blijven een mysterie. De reguliere RS Q8 doet het in 3,8 seconden en de RS6-R in 3,2, dus ergens rond de 3,4 seconden zal geen slechte gok zijn.

Gelimiteerd

Eentje hebben? Snel wezen dan. Net als de RS6-R en RS7-R komen er maar 125 exemplaren van de ABT RSQ8-R. Wat het gaat kosten moeten we nog even voor wachten, we verwachten namelijk dat ook van de RSQ8-R wel een exemplaar landt in Nederland.