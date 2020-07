Hakim Ziyech koopt 1 van de 125 ABT RS6-R’s

View this post on Instagram

#SOLD Congratulations Hakim Ziyech with your new rideπŸš€πŸ”₯ . Audi RS6-R ( 1 of 125 ) by @abt_sportsline πŸ’― . Big Thanks to @astvriezenveen ! Make sure to check them out ❀️ . Also check out our partners 🀝 @houseofsnobs πŸ’― @cars_and_business πŸ’― . #hakimziyech #ziyech #hz22 #ajax #chelsea #abt #abttuning #abtsportsline #audirs6avant #rs6r #rs6abt #houseofsnobs #carsandbusiness #vdmcars