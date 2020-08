Porsche Panamera pakt Nürburgring record vóór onthulling

Da’s ook knap, nog niet eens te koop en nu al de snelste in iets: de Porsche Panamera pakt een record op de Nürburgring.

Er zit een nieuwe Porsche Panamera aan te komen. Geen zorgen, het gaat om een facelift van de huidige generatie (971) om weer een paar jaartjes vooruit te kunnen. Porsche pakt echter de auto goed bij de kladden en dat is kennelijk al te merken in het rijgedrag.

Record

De Porsche Panamera klokt namelijk een record op de Nürburgring: een keer de Nordschleife rond ging in 7:29.81. Dat is acht seconden sneller dan de pre-facelift 971. Volgens de Nürburgring-rankings is het de snelste auto in de ‘executive’-categorie. De enige modificaties, die Porsche bestempelt als ‘veiligheid voor de bestuurder’, waren een sportkuip en een rolkooi. De bestuurder in kwestie was trouwens de 32-jarige Lars Kern, een testcoureur voor Porsche. De auto werd uitgevoerd met Michelin Sport Cup 2-banden die speciaal voor de Panamera zijn ontwikkeld en als optie beschikbaar worden voor de facelift. Check de ronde hier:

Nieuwe Panamera

Om uit te drukken waarom de Panamera zo snel was, werden al een aantal details van de nieuwe Panamera gezegd. Zo is de motor krachtiger en is het onderstel aangepast om de auto meer gevoel en precisie in stuur- en bochtenwerk te geven. En natuurlijk is het tegelijkertijd een grote limousine, zo schijnen deze verbeteringen ook te helpen met het dagelijks gebruik. We moeten de specifieke data even afwachten wanneer Porsche de nieuwe Panamera onthult aan het einde van deze maand.

Circuitwapen van Porsche

Met dit record op de Nürburgring laat de Porsche Panamera op 0,09 seconde na de nieuwe Chevrolet Corvette achter zich. Daar gaven we al een overzicht van de rondetijden in deze regionen en zien we dat de Panamera sneller is dan voorgaande modellen van de 911 GT3 en GT2 en het huidige model 911 Carrera S. De nieuwe Panamera zit net iets meer dan een seconde af van de Carrera GT en indrukwekkend genoeg de GT3 RS (991.1).

Dat is toch wel dik spul wat de Panamera hier achter zich laat. Knap werk!