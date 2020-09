ABT Q5 TFSIe: een grijze hybride die niet slaapverwekkend is - Autoblog.nl

De Audi Q5 TFSIe van ABT streeft zowel qua uiterlijk vertoon als qua vermogen de SQ5 voorbij.

Een grijze hybride: dat is niet iets waar een autoliefhebber meteen zijn oren bij spitst. Toch is deze grijze hybride ook weer niet zo saai als je denkt. De auto is namelijk zowel motorisch als optisch stevig onder handen genomen door ABT.

We zullen even met het motorische gedeelte beginnen. Standaard is de Q5 55 TFSIe al geen misselijke jongen. Sterker nog: deze versie is al krachtiger dan een SQ5. De 55 TFSIe heeft namelijk een systeemvermogen van 367 pk en 500 Nm koppel. ABT zou ABT niet zijn als ze het vermogen van de viercilinder niet nog wat opgekrikt zouden hebben. Het systeemvermogen komt zodoende uit op 425 pk en het koppel op 550 Nm.

Oplettende lezers denken nu misschien: heb ik dit niet eerder gelezen? Dat kan inderdaad kloppen, want we schreven in april al over een ABT Q5 55 TFSIe. Toen ontbrak er echter nog wat: optische tuning.

Nu is de Audi Q5 55 TFSIe ook optisch onder handen genomen door ABT. De hybride heeft zodoende een uiterlijk gekregen dat laat zien: hier rijdt 425 pk. Dit wordt onder andere gecommuniceerd via extra brede wielkasten en een extra agressieve voorbumper. Aan de achterkant hebben de controversiële sierstukken plaats gemaakt voor vier ronde eindstukken.

Ook de standaard sloffen van de Q5 hebben het veld moeten ruimen. In plaats daarvan zien we 22 inch exemplaren uit de schappen van ABT. De tuner heeft nog trouwens nog niet eens alles uit de kast getrokken, want een spoiler is ook nog optioneel.