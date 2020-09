Ook Californië gaat de benzineauto in de ban doen - Autoblog.nl

Op deze manier zullen zelfs de meest conservatieve Amerikanen overstag moeten.

Ontkennen dat EV’s de toekomst zijn: dat wordt met de dag lastiger vol te houden. Eerder deze week schreven we nog dat het Verenigd Koninkrijk auto’s met verbrandingsmotor gaat verbieden. De Britten zijn echter zeker niet de enigen met dergelijke plannen. Het is niet meer de vraag of auto’s met verbrandingsmotoren uitgebannen worden, maar wanneer.

Hoewel de Verenigde Staten een land is dat nog altijd dikke verbrandingsmotoren omarmt, denken ze daar in Californië toch net iets anders over. Gouverneur Newsom heeft nu in navolging van de UK ook een ultimatum gesteld voor benzineauto’s. Hij wil met ingang van 2035 deze auto’s uit gaan faseren. Daarmee zijn ze in ieder geval iets realistischer dan de Britten. Vrachtwagens en zware pick-ups krijgen nog iets langer de tijd, namelijk tot 2045.

Voor sommige Nederlanders is Californië misschien maar ‘een van de staten’, zoals Nederland voor Amerikanen maar ‘een van de landen in Europa’ is. Vergeet echter niet dat het gaat om een staat met bijna 40 miljoen inwoners. Californië neemt 11% van de totale autoverkopen in de VS voor zijn rekening.

Hoewel Californië vooroploopt als het gaat om elektrische auto’s in de Verenigde Staten hebben ze nog wel wat werk te verrichten. EV’s maken momenteel namelijk ‘slechts’ een tiende uit van de totale verkopen.

Het overigens nog wel mogelijk dat Trump een stokje steekt voor de ban op benzineauto’s. Als overtuigd klimaatscepticus zal hij uiteraard geen voorstander zijn van dergelijke maatregelen.

Ter illustratie: twee benzineauto’s in Californië, geüpload door @civic1990