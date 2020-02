ABT geeft de gefacelifte RS4 ruim 500 pk

De facelift van de Audi RS4 was een kleine opknapbeurt, ABT kon dus snel nieuwe onderdelen naar buiten brengen voor het geüpdatete model. Naast 510 pk, heeft ABT ophangingsonderdelen en wielen voor de nieuwe Audi.

Voor sommige mensen is een nieuwe auto er een die ze niet meteen kunnen kopen. Ze willen namelijk uniek(er) zijn. Een bijzonder uiterlijk, snellere prestaties, hun auto moet beter zijn in de bochten. Zulke mensen konden dan ook niet de nieuwe Audi RS4 Avant kopen. Tot nu.

ABT Sportsline maakt namelijk bekend onderdelen voor de Audi RS4 klaar te hebben. Misschien wel de leukste aanpassing is onder de motorkap. De 2.9-liter V6-motor levert standaard 450 pk en 600 Nm, maar daar hebben de vaklieden bij ABT 510 pk en 660 Nm van kunnen maken. Klinkt misschien als veel, maar bij de pre-facelift konden ze daar 530 pk en 680 Nm van maken. Hopelijk kan ABT dat ook voor de nieuwe RS4 doen, iets dat de configurator lijkt te bevestigen.

Als je meer kracht onder je rechtervoet hebt, wil je ook sneller de bochten in kunnen rijden, toch? Mocht dat zo zijn: goed nieuws, ABT levert ook een ophangingskit voor de Avant. Deze kit is zowel aan de voor- als achterkant in hoogte te verstellen. ABT Sport Anti-Roll Bars zijn eveneens beschikbaar voor de Avant.

Dit plaatje is echter pas compleet als je ook ABT-velgen onder je Audi RS4 hebt hangen. ABT heeft drie velgen in het gefacelifte RS4-gamma. De Sports Rims DR en FR zijn alleen in 20-inch formaat te bestellen en met zwarte kleur. De derde velg, GR, is in glossy of matte zwart te bestellen en wordt als 20- of 21-inch velg geleverd.