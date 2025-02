ABT maakt je RS Q8 nog leuker voor een ton

Even een tonnetje overmaken naar ABT en je hebt een Audi RS Q8 Legacy Edition.

Inmiddels is ABT zo’n groot succes dat de Duitse huistuner van Audi het ene na het andere speciaaltje verkoopt. Hang er een bijzondere naam aan en mensen kopen het toch wel. Geef ze eens ongelijk. Na de RS Q8-S, RS Q8-R en de RS Q8 Signature Edition is het vandaag tijd voor de Audi RS Q8 Legacy Edition. Maar natuurlijk!

Die hadden we nog niet. De RS6 en RS7 zijn beiden verkrijgbaar als Legacy Edition, dan kon de Audi RS Q8 niet achterblijven. Het belangrijkste is onder de kap te vinden. De Audi is uitgerust met de ABT Power R performance upgrade. Dat betekent dat de vier liter V8 met twee turbo’s goed is voor 760 pk en 980 Nm aan koppel. Daarmee komt het gevaarte van 2.4 ton wel van z’n plek.

ABT Legacy Edition

De ABT Audi RS Q8 Legacy Edition is verder voorzien van een nieuw uitlaatsysteem met sierstukken van 105 mm groot. De tuner heeft ook de luchtvering van een upgrade voorzien met ABT Level Control (ALC). Dit moet de rijeigenschappen van de grote SUV verder verbeteren.

Met een gewicht van 2.400 kg is lichtgewicht materiaal als carbon enorm op z’n plek. Kuch. Het exterieur op diverse plekken voorzien van koolstofvezel materiaal. Kers op de appelmoes zijn de 23 inch Legacy Edition velgen met 295/35 R23 banden.

Speciaal voor de Legacy Edition is ook het interieur van de Audi RS Q8 beetgepakt. Het sportstuur is van Alcantara. Her en der is het logo van ABT te vinden. Carbon is te vinden op de schakelflippers, dashboard, versnellingspook en delen van de stoelen. Natuurlijk mag een ABT start-stop knop niet ontbreken.

Een complete make-over van een Audi RS Q8 naar Legacy Edition kots 95.900 euro. Dat is inclusief Duitse BTW, maar exclusief installatie. In Nederland ben je inclusief alles meer dan een ton kwijt. Liever een Lamborghini met zo’n pakket? Dat kan ook.