F1 tijden China 2025: dit is wanneer de belangrijke sessies zijn

Het speelkwartier is voorbij, nu komen de momenten waar het écht om draait.

Vrijdagmiddag een artikel met F1-tijden, is dat niet wat laat? Zeker, maar we willen voor onze lezers de sessies die er écht om draaien. Het is heus niet zo dat we vergeten zijn een voorbeschouwing te publiceren. Nee echt niet. Maak je klaar, want we hebben dit weekend het eerste sprintweekend van 2025. Dit moet je allemaal weten over de GP van China 2025.

Goed, de eerste en enige vrije training en kwalificatie voor de sprintrace zijn al achter de rug. Bij de training maakte Lando Norris een goede indruk, maar dat gevoel kon hij niet vasthouden in de sprintkwalificatie. Hij eindigde als zesde. Hamilton, Piastri en Verstappen streden vervolgens om de sprintpole. De drie zaten binnen 0,1 seconden van elkaar. Hamilton trok aan het langste eind met achter hem Verstappen en daarna Piastri.

Hoe laat begint de GP China 2025?

Net als vorig jaar is ook de GP van China 2025 dus een sprintweekend. Voor dit seizoen heeft de FIA besloten om de starttijden allemaal een uurtje te vervroegen. Daardoor is de Chinese Grand Prix een wekker-GP geworden. Daarmee bedoel ik: vroeg opstaan, kameraden! Dit zijn de tijden waarop de F1-sessies verreden worden in aanloop naar de GP van China 2025.

zaterdag 22 maart

04:00 – 05:00 | Sprintrace

08:00 – 09:00 | Kwalificatie (voor de race)

zondag 23 maart

08:00 | Race

GP China

De Chinese Grand Prix is een vrij jonge race. Het land heeft nog niet zo’n lange autohistorie en dus ook geen autosporthistorie. In dit geval dateert de eerste GP van China uit 2004. Die editie werd gewonnen door Rubens Barichello. Dat was toen wat later in het seizoen, dus ‘mocht’ de Braziliaan winnen van de superieure Michael Schumacher.

De GP van China is het meest gewonnen door een coureur met een Mercedes-motor achter zijn rug, maar liefst 9 keer. Qua coureurs is Lewis Hamilton het meest succesvol in China: hij won de race maar liefst 6 keer. Bijzonder: Sebastian Vettel won de race wel een keer, maar dan in een jaar dat hij géén kampioen werd. Het is opmerkelijk en je kan er verder vrij weinig mee.

Het Circuit: Shanghai International Circuit

Het strijdtoneel is het Shanghai International Circuit in het Jiading-district van Shanghai. Het is een typische Tilke-Tempel. Dat betekent een ruim opgezette baan met een paar interessante bochten, fraaie gebouwen en alle moderne faciliteiten die je je maar kunt wensen. Het betekent ook dat het een beetje anonieme en inwisselbare baan is.

Het circuit is 5,451 km lang, dus we moeten 56 ronden rijden voor 300 km (plus een ronde). In totaal leggen de heren coureurs 305,066 km af. Het record staat nog altijd op naam van Michael Schumacher, met een tijd van 1:32,238. Ondanks dat de baan niet bijster origineel overkomt, zitten er wel degelijk toffe secties in, met name de middensectie met bocht 7 en 8 zijn spectaculair. Inhalen is behoorlijk goed mogelijk. Het is breed en bij 11 en 14 kun je de auto ernaast zetten met DRS.

Terugblik: GP van China 2024

Vorig jaar was de Grand Prix in de volksrepubliek een belangrijk kantelpunt. Dit was de race waar Norris liet zien wat de vernieuwde McLaren MCL38 in zijn mars had. Hij finishte als tweede. Norris kan echter niet tippen aan Max Verstappen die in zijn (dan nog) dominante Red Bull won met ruim 13 seconden voorsprong.

Wat is de stand bij aanvang van de GP van China 2025?

Na één race is de stand opmaken nog niet zo’n lastige opdracht. Zeker nu ook het punt voor de snelste ronde is verdwenen. De winnaar van de GP van Australië, Lando Norris, voert de lijst aan. Verstappen staat tweede. Bij de teams leidt McLaren met 27 punten. Mercedes heeft er evenveel, maar omdat Norris in Australië won, staat team papaya bovenaan. Red Bull staat derde met 18 punten gevolgd door Williams (10), Aston Martin (8), Sauber (6) en Ferrari (5). Alpine, VCARB en Haas scoorden geen punten in Melbourne.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van China 2025?

De Italiaanse rubberfabrikant neemt dezelfde compounds mee als vorig jaar. De C2 is de harde band, C3 de medium en voor de softs zijn er de C4’s. Dat is één type harder dan de banden in Australië. Pirelli verwacht dat de harde band 23,3 ronden meegaat, de medium 13,5 en de soft 12,3. Aangezien er 56 ronden afgelegd moeten worden, zou iedereen minimaal twee keer moeten stoppen. Dat geldt wel alleen als de voorspelling van Pirelli uitkomt.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van China 2025?

Het weer gaat een grote rol spelen, maar dan niet qua temperaturen. Pirelli verwacht dat de baantemperatuur ongeveer gelijk is aan die van vorig jaar. Waar teams wel rekening mee moeten houden, is de wind. Het kan flink waaien op het Shanghai International Circuit waar lastig op te anticiperen is.

Zaterdag: zonnig, met een vlot windje met snelheden van 35 tot 40 km/u.

Tussen de 13 en 25 graden Celsius

Kans op regen: 0%

Tussen de 13 en 25 graden Celsius Kans op regen: 0% Zondag: wat bewolkter, maar de verwachting is dat de regen pas na de race komt. Zwak windje.

Tussen de 14 en 26 graden Celsius

Kans op regen: 40%

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van China 2025?

De bookies zetten in op een overwinning van McLaren. De odds van Norris en Piastri zijn het kleinst met respectievelijk 2.0 en 4.0. Wie inzet op Verstappen krijgt 4,3 keer het ingezette bedrag terug. Voor de waaghalzen: zet in op een overwinning van Bearman of Ocon en je krijgt 301 keer de inzet.

Waar kan ik de GP van China 2025 bekijken?

Check hier de mogelijkheden om de race te bekijken

F1TV

Voorheen was dit een abonnement van 94,99 per jaar, maar sinds kort is het ook een maandabonnement. Je betaalt 11,90 euro elke maand opnieuw. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit camerastandpunten en commentaar.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering erom heen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal verslag doen van de kwalificatie, sprint- en hoofdrace!