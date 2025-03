Waarom deze oude Fiat station minstens €170.000 moet kosten

Deze alledaagse auto is stiekem ultra-exclusief én afkomstig van een bekende eigenaar.

Als je de bovenstaande Fiat langs de straat parkeert zullen veel voorbijgangers denken ‘hé leuk, een oude Fiat’, maar niet ‘hé, een auto van 3 ton’. Toch gaat deze auto potentieel heel veel geld opbrengen op de veiling.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de Fiat 130 helemaal niet is geleverd als stationwagen. Er was alleen een sedan en een coupé. De grote baas van Fiat, Gianni Agnelli, wilde tóch graag een stationwagen. Niet om op de markt te brengen, maar gewoon voor zichzelf.

Als Agnelli iets wil dan gebeurt het ook, dus Fiat’s designafdeling ging aan de slag en ontwierp een stationwagenvariant. Deze werd vervolgens gebouwd door een externe partij, carrosseriebouwer Officina Introzzi. De stationwagenvariant werd 130 Familiaire gedoopt.

Nu de auto toch ontworpen was liet Gianni ook nog een exemplaar bouwen voor zijn jongere broer Umberto en eentje voor een vriend. Daar bleef het echter bij. De Fiat 130 Familiaire is dus een extreem zeldzame auto, met een oplage van slechts drie stuks. Onder de motorkap huisde de 3,2 liter V6 die ook in de sedan en de coupé te vinden was.

Het exemplaar wat nu geveild wordt is de auto van Gianni himself, uitgevoerd met houttrim en een rieten mand op het dak. Ook in het interieur is er houtafwerking te vinden en fraai bruin leer. Aan smaak heeft het Gianni Agnelli nooit ontbroken.

Lancia Thema Familiare Zagato

Naast deze Fiat 130 Faimiliare worden er nóg twee auto’s van Agnelli geveild. Daar zit nog een alledaags ogende auto bij die stiekem heel bijzonder is: een Lancia Thema stationwagen. Dat was gewoon een auto die iedereen kon bestellen in de jaren ’80, maar… dit is niet de productieversie. Die is ontworpen door Pininfarina, terwijl dit een ontwerpvoorstel is van Zagato. Hier zijn slechts twee prototypes van gemaakt. Desondanks is de auto gewoon gebruikt: er staat 92.329 km op de teller. We moeten er wel bij zeggen dat de verschillen met de officiële Pininfarina-versie vrij subtiel zijn.

Fiat Panda 4×4

Tot slot gaat er nog een iets minder zeldzame auto van Gianni Agnelli onder de hamer, namelijk zijn Panda 4×4. Hij kocht deze nieuw en heeft er 15 jaar mee gereden. Iemand heeft de moeite genomen om de auto weer helemaal fabrieksnieuw te maken, dus deze Panda 4×4 ziet er puntgaaf uit.

Wat zijn deze auto’s waard? Met name de Fiat 130 Familiare moet dus veel geld opleveren. RM Sotheby’s rekent op €170.000 tot €300.000. De Lancia moet €80.000 tot €160.000 opbrengen. Voor de Panda verwachten ze een opbrengst van 20 á 40 mille.