Winnebago Solis Pocket is betaalbaar voor, eh, 95.000 - Autoblog.nl

Met de Winnebago Solis Pocket kun je lekker ontspullen voor een ton. Ja, dat schiet wel op dan.

Het kan zijn dat je het helemaal gehad hebt met de wereld. Je mag nergens harder dan 100 km/u, simpele Mustangs kosten 115.000 euro, Rutte kan gewoon door blijven jokken en als kers in de appelmoes gaan ze je enige hobby, F1 kijken, peperduur maken.

Wat moet je dan? Inderdaad: even ertussen uit! Gewoon even wat verse zuurstof in die hersenpan krijgen. Dat kan perfect met deze Winnebago Solis Pocket. Winnebago is een van de meest legendarische namen als het aankomt op campers. Ze bouwen de meest gigantische rijdende paleizen. Maar het gamma moet natuurlijk ook ergens beginnen.

Begin van gamma

En het begint dus bij de Winnebago Solis Pocket. De basis voor deze camper is de Ram ProMaster. Dat klinkt supercool, maar toch lijkt de auto ons bekend voor te komen. Dat is vrij simpel, want het is niets meer dan een Ducato (de grootste bedrijfsauto van Fiat) met een iets stoerdere grille.

In tegenstelling to de luxe slagschepen van Winnebago, is deze Solis Pocket meer gericht op de stoerdere vakantieganger. Eentje die graag erop uitgaat. Beetje fietsen, kanoën, hiken: je kent het wel. Dan eet je vervolgens een warm blik Struik en ga je slapen in de slaapzak. Op zicht is het logisch dat Winnebago ook dat soort mensen bediend met een camper.

Kosten Winnebago Solis Pocket

Maar dan de prijs: de Winnebago Solis Pocket kost alsnog dik 95.000 dollar. Je zult dus echt letterlijk moeten ontspullen om überhaupt zo’n hippie-mobiel te kunnen veroorloven. Maar eerlijk is eerlijk, daarvoor krijg je wel een keurig afgewerkte camper. Deze is voorzien van een keuken met tweepits gasstel. Daarnaast zijn er voldoende opslagmogelijkheden. Ook kun je de tafel neerklappen om een bank te creeeren.

Klap ‘m nog verder en je hebt een extra slaapplaats. Handig. Daarnaast zijn er nog een paar opklapbedden in de auto. Of je de groothoeklens-camera waarmee de persfoto’s gemaakt zijn erbij krijgt, is niet bekend. Uiteraard ontbreekt een toilet gelukkig niet. Altijd handig voor als de quinoa en tarwegrassapen er weer uit willen.

Zoals gezegd, de Winnebago Socket kost bijna een ton: 96.736 euro. Nu bestellen is aan het einde van dit jaar rijden.