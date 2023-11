AC Schnitzer S2 is dikker dan de standaard M2

De BMW M2 van AC Schnitzer is lekker dik.

Als het gaat om tuning, zijn er twee kampen. Het ene kamp dat inziet dat fabrikanten auto’s bouwen tegen een bepaalde prijs en op veel onderdelen besparen, het andere kamp dat er heilig van overtuigd is dat origineel het beste is. En voor beide kampen valt wat te zeggen. Het eerste kamp heeft namelijk gelijk en soms het tweede kamp ook. Het is maar net wélke onderdelen je aanpast op de auto.

En dan weet je dat je bij AC Schnitzer goed zit. Of het je smaak is, dat is een andere vraag, maar niet echt een relevante. Bij AC Schnitzer zijn de upgrades namelijk voornamelijk functioneel en minimaal van BMW-kwaliteit, vaak wat beter.

In dit geval hebben ze de bij AC Schnitzer de M2 onderhanden genomen en niet zo’n klein beetje ook. De modificaties maken de auto vooral beter. Dat is altijd mooi.

De voorspoiler en achterspoiler zijn niet zozeer voor de goede smaak gedaan, maar omdat het functioneel is: in beide gevallen genereren de koolstofvezel onderdelen extra downforce. AC Schnitzer producten zijn populair bij mensen die geregeld ///M-dingen met hun ///M doen.

BMW M2 van AC Schnitzer

Om te zorgen dat mensen je beter kunnen horen, is er een sportuitlaat. Deze klinkt niet zozeer heel veel luider dan wel iets mooier. Middels een klep in de uitlaat kun je het volume verhogen al dan niet verlagen. Gaat het je enkel en alleen om de looks van de uitlaten, dan kun je ook gewoon de eindstukken bestellen bij de tuner uit Aachen.

Een grote vooruitgang van een getunede auto is in dit geval de stance. De AC Schnitzer M2 is voorzien van een ‘AC Schnitzer RS’ schroefset. Deze kun je op een hoop manieren instellen. Het klinkt als de KW Clubsport-schroefset, daar KW dit veelal voor zijn rekening neemt.

Voor kun je de auto met 25-35 mm verlagen, achter met 20 tot 30 mm. Als een schroefset overkill is voor jou, kun je ook kiezen voor een setje verlagingsveren. Voor zakt ‘ie dan met 20-25 mm, achter met 15-20 mm. Dus die hangende bips wordt dan meteen aangepakt.

Wielen

Verder zijn daar de velgen. Die zijn gesmeed en daardoor extra licht en sterk. Dat niet alleen, de ET-waarde lijkt ietsje agressiever te zijn. De wielen staan dus iets minder ver naar binnen ten opzichte van standaard.

Je kan kiezen uit diverse kleuren. Dat zwart is een beetje ‘2008’, maar die gouden patta’s (Tech Gold) hebben gek genoeg wel wat. Je kan kiezen uit 20-21 inch hoogteset, of gewoon 20 inch rondom.

Dan de motor: die is nog helemaal standaard! Dat past natuurlijk niet bij AC Schnitzer. De specialisten uit Aachen laten weten dat ze ermee bezig zijn. Reken er wel op dat de motortuning via een externe module gaat en met behoud van fabrieksgarantie.

Ook goed om in het achterhoofd te houden: bij de handbak is er niet heel erg veel mogelijk, die zit namelijk al aan zijn taks als het gaat om vermogen en (met name) koppel. Dus als je tuningsplannen hebt, ga voor de automaat.

Anyway, de onderdelen kun je hier bestellen!