Deze dikke BMW is de sportauto van het jaar

Deze dikke BMW werd door een gerenommeerd Duits vakblad uitgeroepen tot de sportauto van het jaar. Schnitzels!

Met weemoed denkt uw verslaggever terug aan de dagen in dat kleine stukje België dat Duits spreekt in de Ardennen. Niet bewust van enig gevaar hellingen afsuizen op de mountainbike, steentjes verleggen in rivieren, vuurtjes stoken in de avond en natuurlijk…De Auto-Motor-und-Sport en/of Autobild kopen bij het lokale winkeltje. Het waren de laatste jaren voordat interwebz altijd en overal een ding was voor iedereen. De Duitse en Britse autobladen waren dus een speciaal genoegen.

Nu heeft hebben beide publicaties de tand des tijds aardig goed weerstaan. Ze (met name A-M-und-S) hebben een goede autosport-afdeling en vaak interessante tests. Zoals bijvoorbeeld die tussen een 530d, 535d, D5 en M550d van enkele jaren geleden. Lekker nerderig koppelkromme’s en gasrespons vergelijken enzo. Mooi werk.

Net als autoblog, heeft AutoBild ook een auto van het jaar verkiezing. Zij pakken dat wat Duitser aan en maken meteen maar dertien categorieën. De belangrijkste daarvan is echter natuurlijk die van de Sportauto van het jaar. En de winst daarin gaat voor 2022 naar…De BMW M4 Competition door AC Schnitzer. Die Jungs van schnitzel zijn uiteraard zeer te spreken over deze onderscheiding:

The whole AC Schnitzer team is very happy about this vote from the readers. What could be better than being chosen as the winner directly by expert readers? The BMW M4 Competition by AC Schnitzer in particular is also a car on which we very much enjoyed the work and the final result.

Rainer Vogel, AC honcho