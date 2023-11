Dit is China’s antwoord op de Tesla Model S Plaid

Zo anoniem als de Model S Plaid is, zo opvallend is deze HiPhi A.

Een auto met 1.000+ pk rijden was tot voor kort alleen weggelegd voor de allerrijksten, maar tijden veranderen. Vandaag de dag heb je voor ‘slechts’ een ton al een 1.020 pk sterke Tesla Model S Plaid. En deze auto gaat nog concurrenten krijgen ook.

Deze concurrentie komt – hoe kan het ook anders – uit Chinese hoek. In september werd al de Zeekr 001 FR geïntroduceerd, met 1.265 pk. En nu is daar de HiPhi A, die daar nog eens overheen gaat. Deze auto heeft namelijk 1.305 pk.

De HiPhi A is de snelle versie van de HiPhi Z die we al eerder te zien kregen. Niet dat deze auto langzaam was, want de Z had ook al 655 pk. Het was echter geen Model S Plaid-killer, en dat is deze HiPhi A wél.

Oké, de term ‘killer’ is misschien wat overdreven, maar deze Chinese EV zou praktisch even snel moeten zijn als de Plaid. Die doet een sprintje van 0-100 km/u namelijk in 2,1 seconden, terwijl HiPhi “net iets meer dan 2 seconden” belooft. Zeekr zit ook op dat niveau, met een sprinttijd van 2,07 seconden.

Zoals je merkt: er valt weinig winst meer te behalen, want op een gegeven moment bereik je de grenzen van de natuurwetten. Veel harder accelereren dan dit is waarschijnlijk niet mogelijk met een zware vierdeurs auto. En dat moet je misschien ook niet willen.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft HiPhi overigens de hulp ingeroepen van een echte supercarfabrikant. De auto is namelijk ontwikkeld in samenwerking met Apollo, het voormalige Gumpert. Apollo kennen we natuurlijk van de bizarre Apollo IE. Nu weet je ook meteen waar de letter A voor staat in de naam.

Zoals gewoonlijk bij EV’s is de topsnelheid minder indrukwekkend dan de sprinttijd, maar met een top van bijna 300 km/u heb je weinig te klagen. De HiPhi moet op dat punt wel zijn meerdere erkennen in de Plaid, want die loopt 322 km/u.

Waar je Model S Plaid bijna een sleeper kunt noemen met zijn zakelijke uiterlijk geldt dat zeker niet voor deze Chinees. De HiPhi Z was al een bizarre verschijning, maar met de A zijn echt alle toeters en bellen uit de kast getrokken. Met deze auto moet het wel lukken om de aandacht van spotters te trekken.

Of de HiPhi A ook naar Europa komt is nog niet bekend, maar dat zou zomaar kunnen. De HiPhi Z (waar deze auto dus op gebaseerd is) komt namelijk ook deze kant op. Daardoor kunnen we alvast verklappen dat de HiPhi A geen koopje gaat worden. De Z kost in Duitsland namelijk al €105.000.