AC Schnitzer viert feest met goed foute bakken

De AC Schnitzers zijn van het kaliber: je wil het niet voorstellen aan je ouders, maar er wel een blokje mee om. Dat doen ze al een hele tijd. Daarom viert AC Schnitzer feest!

Hiep hiep hoera! AC Schnitzer is jarig. De BMW veredelaar bestaat nu 35 jaar. In 1987 werd het bedrijf opgericht door Willi Kohl en Herbert Schnitzer in de plaats Aachen. De naam komt dus van Herbert en de Duitse afkorting voor Aachen: AC Schnitzer.

Nu zullen er een paar kenners zijn die zeggen: maar het bestond toch al veel langer? Klopt, maar dat was nog onder de naam ‘Schnitzer’, zonder de toevoeging AC ervoor.

Sinds 1987 heeft AC Schnitzer een compleet programma van upgrades voor bijna alle BMW’s, waaronder ook Mini’s en BMW Motorrad-motorfietsen. Daarnaast doen ze ook Land Rover en uiteraard de Toyota Supra (dat eigenlijk een BMW Z4 Coupé is).

Er is goed nieuws voor de eigenaar van een moderne dikke BMW die ‘m graag even wat dikker maakt. Want AC Schnitzer heeft nu diverse 35 Jahre pakketten voor de 3 Serie, 4 Serie en 5 Serie. de complete pakketten omvatten skirts en splitters. Deze zijn hoogglans zwart en voorzien van 35 Jahre-logo’s.

Daarnaast zijn er nog een heleboel andere typische AC Schnitzer-upgrades. Denk aan de verlaging middels een op maat ontwikkelde KW-schroefset. Ook zijn er flowformed velgen in de typische AC Schnitzer vijfspaak-layout.

De witte 3 Serie Touring (smaakvol!) is tevens voorzien van een achterspoiler. Ook zijn er de nodige sportuitlaatsystemen te zien op de persfoto’s.

De ACS 4.5E is op de foto’s heeft helaas geen 4.5 liter motor onder de welgevormde motorkap, maar een 3.0 zes-in-lijn die samenwerkt met een elektromotor. Of ze daar ook een motorupgrade voor hebben is niet bekend. Volgens het programma kunnen ze de gewone 540i naar 400 pk brengen, maar er wordt geen woord gerept over de 545e.

Hopelijk zitten er nog wat meer dingetjes in het vat. Heel erg spectaculair is het namelijk allemaal niet. Veel onderdelen kun je namelijk gewoon afzonderlijk aanschaffen. Dan heb je er echter niet 35 Jahre opstaan, alhoewel AC Schnitzer die stickers ook los verkoopt.

De onderdelen kun je via hun website aanschaffen. Zoals gezegd, als je het totaal niet iets te ordinair vindt voor jouw oprijlaan in Blaricum, kun je uiteraard ook een onderdeel los bestellen.

