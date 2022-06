Russell voorspelt heftige ongelukken door porpoising

Toevallig voorspelt Russell die heftige ongelukken vanwege de issues bij hun auto.

Natuurlijk is het leedvermaak. Maa, na 6 jaar dominantie is het verfrissend dat ze bij Mercedes even stoeien met hun vorm. Op dit moment is de – toepasselijk genaamde – W13 van Mercedes namelijk een volle seconde langzamer dan de RB18 van Red Bull en de SF-75 van Ferrari. Dat zagen we gisteren ook de kwalificatie van de GP van Azerbeidjzan 2022.

Bij Mercedes krijgen ze het porpoising maar niet onder controle. Het fenomeen is jullie bekend. Anders moet je dit uiterst puike artikel van @jaapiyo even lezen. De Red Bull heeft het nauwelijks. De Ferrari heeft het sterk, maar is er niet echt langzamer door. De Mercedes heeft het én heeft er last van.

Russell voorspelt heftige ongelukken

Volgens George Russell is het wachten op het moment dat het fout gaat. Sterker nog, Russel voorspelt gevaarlijke ongelukken. Enkel en alleen door dat porpoising. Dat laat hij optekenen aan Autosport:

Ik denk dat het een kwestie is voordat er een heftig ongeluk zien. Veel van ons kunnen de auto nauwelijks in controle houden bij de laatste twee bochten die je met meer dan 300 km/u neemt. George Russell, stapte net op het verkeerde moment over naar Mercedes

Nu heeft hij wel een punt. Op Baku Circuit is er een enorm lang recht stuk van meer dan 2 kilometer. De auto’s stuiteren daar zichtbaar naar boven en beneden.

Niet alleen opkomen rechte stuk

Met name de mindere auto’s hebben er erg veel last van en de Mercedes in het bijzonder. Dat zorgt niet alleen voor uitdagingen bij het opkomen van het rechte stuk, maar ook aan het einde daarvan:

Ik kan nauwelijks het rempunt zien omdat ik in de auto zit te stuiteren. Je hebt links en rechts een betonnen muur waar je dan met 320 km/u zit te stuiteren. Het is absoluut niet een comfortabele positie. Ik denk dat we dit moeten herzien. Het is absoluut gevaarlijk. George Russell, is alsnog veel sneller dan Hamilton.

Nu heeft hij op zich wel een punt. Zeker op dit circuit komt de zwakte van de Mercedes naar boven. Niet alleen vanwege het lange rechte stuk, maar ook de ondergrond.

Het is namelijk ook nog eens behoorlijk hobbelig op het stratencircuit. Tel daarbij op dat de banden een stuk hardere zijwangen hebben en je begrijpt dat het vandaag niet comfortabel is om Formule 1-coureur te zijn.

