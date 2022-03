Deze BMW is ontzettend fout, maar heel erg netjes

Een interessante combi dit. Een BMW die netjes is gebleven maar er toch ontzettend fout uitziet. Dat is deze AC Schnitzer GP3.10!

Tuning is nu eenmaal bijzonder smaak gevoelig. Sommige bedrijven gooien iedere vorm van subtiliteit overboord en plakken een complete catalogus aan wanproducten op een auto. Een bekende Duitse tuner waarvan regelmatig de wenkbrauwen opgetrokken worden is AC Schnitzer. Neem nu deze AC Schnitzer GP3.10, te koop aangeboden op eBay.

Misschien ben jij wel van mening dat dit een mooie BMW is zo. We kunnen het in elk geval eens zijn dat deze auto netjes is De omgebouwde 3 Serie heeft een uitgesproken, maar keurig onderhouden interieur. Met slechts 37.881 kilometer op de klok is er ook niet veel gereden met de auto. Een bijzonder feitje is dat het exact deze auto is waarmee AC Schnitzer op de IAA heeft gestaan. Dat maakt het wel extra leuk.

De AC Schnitzer GP3.10 is van zichzelf een bizarre auto. De 5.0-liter grote V10 uit de M5 en M6 werd gelepeld in de 3 Serie voor dit project. In deze uitdossing levert het blok 552 pk, gekoppeld aan een SMG automaat. Als je goed je best doet moet 335 km/u halen op de autobahn wel mogelijk zijn.

De vraagprijs op eBay is 69.980 euro. Mocht je dit kopen en op kenteken zetten heb je in elk geval een unieke 3 Serie van de E9X-generatie in handen. Door de jaren heen is de BMW tiencilinder wel vaker in andere modellen gepropt door tuners en hobbyisten, maar AC Schnitzer deed het 15 jaar geleden al.

Met dank aan Machiel voor de tip!