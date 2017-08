Zo vaak wordt de Model 3 elke dag besteld

Je eigen merk hypen: Elon Musk weet hoe het werkt.

De (qua afmetingen) relatief bescheiden Model 3 lijkt vooralsnog een schot in de roos. De kleine broer van de Model S en Model X werd afgelopen vrijdag officieel aan het publiek voorgesteld na een teaser en promotiecampagne van mythische proporties. Toch kunnen we niet ontkennen dat Tesla’s manier werkt. Sinds de introductie worden 1.800 orders per dag genoteerd voor een verse Model 3.

Gelukkig voor Musk is er nog meer goed nieuws te melden, want de omzet groeide in Q2 naar 2,8 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 1,3 miljard dollar. Het verlies nam echter ook toe. Vorig jaar bedroeg het verlies in het tweede kwartaal een stevige 293 miljoen dollar. Dit jaar was dat 336 miljoen USD.

In het tweede kwartaal van 2017 werden 22.026 auto’s aan de man gebracht, een stijging van 53% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over heel 2017 werden 47.077 auto’s verkocht. In Q3 van dit jaar moeten per maand 1.500 Model 3’s van de band rollen. Dat aantal moet richting het einde van 2017 hard oplopen zodat begonnen kan worden met de levering aan niet-Amerikaanse klanten.