Alles wat je moet weten over de Tesla Model 3

De nieuwe instapper is heter dan de eerste iPhone, zo lijkt het. Wij hebben de specs voor je!

Er zijn weinig auto’s waar zó naar uitgekeken werd als de Tesla Model 3. De roddel- en achterklap-machine draait al maandenlang op volle toeren. Is de kwaliteit wel hoog genoeg? Kun je überhaupt een Model 3 naar wens samenstellen? Hoe lelijk wordt de Model 3 eigenlijk? Hoe lang moet je er eigenlijk op wachten? En gaat Elon Musk daadwerkelijk betalende klanten inzetten als ondankbare proefkonijnen?

Uiteraard wordt de soep minder heet gegeten dan deze wordt opgediend. Dat neemt niet weg dat de Tesla Model 3 hoogstwaarschijnlijk een enorm belangrijke auto wordt in de geschiedenis van de automobiel. De reden is simpel: de verbrandingsmotor heeft zijn langste tijd nu echt wel gehad. De alternatieven worden telkens serieuzer, maar de Model 3 is een aanbieding in het zwaarbevochten D-segment. De Audi A4 is de laatste Nokia met Symbian, de Model 3 is de eerste iPhone.

Het feestje dat Elon Musk heeft gehouden was lekker eenvoudig. In de fabriek werden de eerste 30 exemplaren afgeleverd. Mocht iemand van Ferrari meelezen: de auto’s werden afgeleverd aan werknemers die er eentje wilde kopen. Om deze heugelijke gebeurtenis luister bij te zetten werden er meteen meer details, opties en prijzen vrijgegeven. De prijzen zijn in Dollars, maar geven een indicatie van wat we in Nederland kunnen verwachten (alvorens de fiscus er een plasje over doet).

Prijs

De Tesla Model 3 is leverbaar vanaf 35.000 Dollar, zoals altijd de indicatie was. Hoeveel vermogen de motor levert is niet bekend, maar de prestaties zijn prima. 0-96 km/u in 5,6 seconden en een topsnelheid van 210 km/u. De actieradius is 354 km.

Long Range Battery

Voor 9.000 dollar heb je een grotere accu, gekoppeld aan een sterkere motor. Nog steeds is onduidelijk hoeveel vermogen de auto levert, maar 0-96 km/u doet nu 5,1 seconden en de top bedraagt 225 km/u. Dat is niet een schokkend verschil qua performance, maar je kan wel verder rijden met de Model 3, namelijk 498 km. Kijk, dat begint al ergens op te lijken. Daar zou je een dag lang mee kunnen forenzen zonder te laden.

Autopilot

De Autopilot van de Model S vind min of meer zijn weg ook naar de Model 3. Voor 5.000 Dollar kan de Model 3 zichzelf parkeren, van rijbaan wisselen en de snelheid aanpassen aan het voorliggende verkeer.

Autopilot (maar dan echt)

Bovenstaande foefjes kennen we ook van exoten als de Volkswagen Touran, Kia Cee’d en Mitsubishi Outlander. Voor 3.000 kun je het uitbreiden met een volledige Autopilot. Deze kan sturen, gasteven en remmen wanneer nodig. Uiteraard is de wetgeving hier nog niet klaar voor, dus deze optie (voor 3.000 Dollar) komt later op de markt.

Kleuren

Wil je geen geld uitgeven voor een andere lakkleur, kun kiezen uit alle kleuren zolang het maar zwart is. De andere kleuren (rood, wit, parelmoer, blauw, grijs en zilver) kosten 1.000 Dollar extra.

Velgen

Standaard rolt de Model 3 op 18″ lichtmetalen ‘Aero’-velgen. 19″ jetsers zijn leverbaar voor 1.000 Dollar

Premium Upgrades Package

Zeg maar de Pro Line van Audi of Executive uitvoering van BMW. Zo’n pakket dat eigenlijk noodzakelijk is om een beetje luxe te ervaren in je Premium leaseauto. Bij Tesla kost dit pakket maar liefst 5.000 Dollar, maar daar krijg je wel wat voor terug. Denk aan elektrisch verstelbare stoelen (+verwarming) en stuurwiel, privacy glas, inklapbare speigels met verwarming, licht- en regensensor, audio upgrade, LED-mistlampen en een docking station voor 2 smartphones.

Er werden meer details vrijgegeven over de Model 3. Zo is Tesla’s middenklasser 4,68 m lang, 1,85 m breed en 1,47 meter hoog. De standaarduitvoering weegt 1.609 Kg. De uitvoering met langere actieradius (dus met meer accu’s) legt 1.730 Kg in de schaal. De auto heeft achterwielaandrijving en een behoorlijk hoogstaand onderstel: double wishbones aan de voorkant en een onafhankelijke multi-link setup aan de achterkant.

Het interieur is verder nogal erg kaal, op het enorme (17″)-scherm na. Volgens Elon Musk is dat bewust gedaan. Hij is ervan overtuigd dat auto’s meer en meer autonoom zullen gaan rijden. Dus heb je minder informatie nodig op het dashboard. Een ander dingetje waar we over geschreven hebben is het vermeende gebrek aan betrouwbaarheid. Tesla schijnt bewust de productie laag te houden in het begin om te de kinderziektes eruit te halen. Gezien de orders die klaar liggen moeten ze dat snel onder handen krijgen, want er staan veel klanten te wachten. Spannende tijden.