Mini Coupé en Roadster (2011-2015) – occasion video & aankoopadvies

Volgens de één super onpraktisch, maar volgens de ander supersexy. Apart zijn de MINI Roadster en Coupé in ieder geval wel en het getuigde van lef dat MINI ze ooit op de markt bracht.

Waar de reguliere MINI al styling boven functionaliteit prevaleert, is het bij dit duo nog erger. Allebei leveren ze zitplaatsen in, hoewel de Roadster daardoor wel meer bagageruimte dan de MINI Cabriolet aan over houdt. Echter als je je zorgen maakt over het feit dat de Roadster en Coupé slechts twee zitplaatsen hebben, dan zijn het inderdaad geen auto’s voor jou.

Zowel de Roadster als Coupé heeft een lagere daklijn als de hatchback en de Cabriolet en daarmee een lager zwaartepunt. De beide voorruiten staan ook schuiner, zodat de beide tweezits MINI’s er toch een stuk sportiever uitzien.

Mocht je op zoek zijn naar een collectors item: van de Roadster zijn er nog geen 25.000 gebouwd en van de Coupé vermoedelijk nog minder.



Aanbod occasions

Op Marktplaats staan zo’n 30 MINI Roadsters en Coupés te koop. Prijzen variëren tussen de 15 en 30 mille.

Pluspunten

Rijeigenschappen

Bijzonder uiterlijk

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Warped Hood Scoop: motorkapscoop van Cooper S vervormt door hitte van turbo.

Kunststof delen exterieur kunnen loslaten./li>

Dak van de Roadster is niet geïsoleerd, dus ook met dak dicht is de Roadster behoorlijk lawaaiig.

Rammeltjes en kraakjes in het interieur komen vaak voor.

Onderstel

Het onderstel is nogal hard, dus houdt het bij niet al te grote velgmaten.

Aandrijflijn

Distributieketting Cooper S: kenmerkt zich door geratel en diesel-geluid (bij de benzines). Kan leiden tot serieuze motorschade indien niet tijdig verholpen.

Dual Mass Flywheel bij de diesels, zeker na chiptuning.

Hoog olieverbruik gecombineerd met lange verversintervallen is iets om voor op te passen: regelmatig oliepeilen!

Zuigers Cooper S geven soms de geest; chiptuning lijkt dit risico te vergroten.

Elektronica

Door een lage accuspanning kan de zogenaamde verlichtingsmodule voetruimte module of FRM defect raken. Elektrische ramen en knipperlichten werken dan niet meer, verstelling spiegels of openen deuren werkt niet meer en er staan vaak diverse foutmeldingen op het dashboard. Vervangen op laten uitbouwen en resetten is de enige oplossing.

