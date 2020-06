Acht NL straatracers verliezen rijbewijs door undercover politie

Acht NL straatracers zijn hun rijbewijs kwijt door toedoen van NL ambtenaartjes.

Misschien zijn het de straten die door het Coronavirus leeg zijn, misschien is het de Fast & Furious marathon die Veronica vorige maand uitzond. Hoe dan ook had een groepje van honderd auto’s sterk gisteren het snode plan bedacht om eens een lekker potje te straatracen. De festiviteiten vonden plaats op de IJsselmeerdijk in het pittoreske Lelystad. Doch de feestvreugde werd ruw verstoord door de lange arm van de wet.

Jongens (m/v) in undercover blauw

Onze jongens (m/v) in blauw hadden zich tussen de groep snelheidsduivels gevoegd met een aantal ongemarkeerde auto’s. Onwillekeurig dwalen je gedachtes af naar een oranje Supra, een grijze R34 of een andere briljante analoge straatracer. Maar waarschijnlijk was het wat saaiers. Desalniettemin vielen de dienstkloppers kennelijk niet direct uit de toon. Toen de bromsnorren de illegale racers hadden waar ze ze wilden hebben, staken ze het lont aan. Een volledig uitgedoste politieauto ging een stukje verderop staan en activeerde zijn zwaailichten.

Pandemonium

Het pandemonium was direct een feit. De solidaire illegale racegemeenschap gaf elkaar direct signalen om zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Achteraf bezien gebeurde dat laatste iets te snel. Het clubje toog naar de Rijksweg A6, alwaar het volgens de politie prijsschieten was voor de agenten in de ongemarkeerde auto’s:

Aangekomen op de A6 waande een groot deel van de groep zich op een circuit. Snelheden ver boven de 200 kilometer per uur, rechts inhalen, bumperkleven met tussenruimten van niet meer dan 3 meter bij 180 kilometer per uur en het negeren van alle soorten wegbelijning. Politie

Rijbewijzen ingenomen en boetes uitgedeeld

Één van de wegpiraten werd ter plekke aangehouden voor 175 km/u rijden waar 100 km/u is toegestaan. Hij mocht zijn rijbewijs direct inleveren. Zeven anderen wachten hetzelfde lot voor meer dan 50 km/u te hard rijden. Zij krijgen dit niet per se heugelijke bericht nog per post toegestuurd. Verder zijn er verschillende boetes uitgeschreven voor kleinere overtredingen. (via nos.nl)