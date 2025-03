STOP met het laden van je Volvo plug-in hybride. Ik herhaal..

Alleen maar benzine tanken met je Volvo plug-in hybride, laden is er niet bij.

Berg die laadkabel maar even op, want stekkeren is er tijdelijk niet bij. Nadat Ford met een terugroepactie kwam met betrekking tot PHEVs is het dit keer Volvo die een dergelijke oproept doet.

De NHTSA in de Verenigde Staten meldt dat bijna 7.500 plug-in hybride modellen van Volvo worden teruggeroepen. Reden? De batterijen kunnen potentieel in de hens vliegen. Dat is in principe niet iets waar je op zit te wachten.

De terugroepactie treft plug-in hybride versies van de S60, V60, S90, V90, XC60 en XC90. Het gaat hier om auto’s met bouwjaren 2020 tot en met 2022. Het probleem zit hem in een productiefout van de batterijmodule. Er is een kans op kortsluiting. In het ergste geval maakt het van je Volvo een barbecue.

Volvo plug-in hybride terugroepactie

De boosdoener zit hem in bepaalde cellen die LG heeft geleverd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van de batterij. De kortsluiting zorgt ervoor dat de batterij zichzelf kan oververhitten. We weten allemaal: kortsluiting, overhitte batterijen in een compacte ruimte. Ja, dan heb je kans op een fikkie.

De kans dat de Volvo in de hens vliegt is het grootst bij plug-in hybride modellen met een volle batterij. Het maakt niet uit of je parkeert of stilstaat. Een volle batterij is op dit moment gewoon een risico. Er zijn tot nu toe twee soortgelijke gevallen bekend, overigens zonder gewonden. Maar wel zaak voor Volvo om hier dieper op in te duiken en een terugroepactie voor de plug-in hybride modellen in het leven te roepen.

Dealers krijgen de taak om de batterijmodules van de getroffen auto’s te inspecteren. Als er afwijkingen worden gevonden is het zaak de module te vervangen. Daarnaast krijgen alle auto’s nieuwe software die de batterij beter in de gaten houdt. Uiteraard draait Volvo op voor de kosten.

In de Verenigde Staten gaat het om exact 7.483 auto’s en in Canada om 585 exemplaren die onderdeel zijn van de recall. In mei kunnen klanten in die landen van Volvo een bericht verwachten. Tot die tijd is het advies NIET OPLADEN. Met een lege batterij is de kans op een overhitte module het kleinst.

Hoeveel auto’s in Nederland betrokken zijn is op dit moment nog niet bekend. In het RDW terugroepregister staat nog niets omschreven. Autoblog heeft Volvo Nederland om een reactie gevraagd.