Meer dan 100 km rijbereik voor BMW 3 Serie PHEV

Nog meer BMW nieuws? Ja nog meer met de vernieuwde BMW 3 Serie PHEV.

In het verleden heeft de G2X-generatie van de BMW 3 Serie al een facelift gehad. De LCI die we nu kennen heeft weer een upgrade gekregen. Niet zo ingrijpend als een feestlift, maar zeker wel noemenswaardige upgrades.

Het belangrijkste is de komst van een nieuwe hoogvoltage-accu voor de plug-in hybride modellen. Daarmee komt de BMW 3 Serie PHEV nog verder, met een opgegeven WLTP-rijbereik tot maximaal 101 kilometer.

De BMW 330e beschikt nu over een 19,5 kWh accu. De sedan met achterwielaandrijving komt maximaal 101 km ver, de variant met xDrive maximaal 96 kilometer. De Touring 98 kilometer en de Touring met xDrive maximaal 91 kilometer. De accu kan met 3-fasen 11 kW AC worden opgeladen. In 2 uur en 15 minuten is de batterij vol.

Net als de nieuwe BMW M3, heeft de 3 Serie het vernieuwde BMW Operating System 8.5 gekregen. Verder zijn er een aantal nieuwe exterieurkleuren (Arctic Race Blue metallic, Fire Red metallic) en lichtmetalen wielen te kiezen. Er zijn ook vers vormgegeven stuurwielen

De vernieuwde BMW 3 Serie heeft een standaarduitrusting bestaande uit onder andere 17 inch wielen of 18 inch voor de PHEV. M Hoogglans Shadow Line, een achteruitkijkspiegel met automatische anti-verblinding functie en Park Distance Control (PDC) met sensoren aan de voor- en achterzijde.

Er is keuze uit vier benzine- en vier dieselmotoren. Het begint bij 150 pk en loopt op tot 374 pk. De BMW 3 Serie PHEV betreft de 330e met 292 pk. Alle varianten zijn standaard uitgerust met een achttraps Steptronic transmissie.

De vernieuwde BMW 3 Serie komt in juli 2024 op de markt.