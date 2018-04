ACM: “Okkazieboeren moeten eerlijk worden”

Okkazieboeren, of okkazieboeven?

Ah, het nobele gilde van de tweedehands autoverkoper, welk een mooie verhalen zijn er al over geschreven. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met stereotypes over bepaalde bevolingsgroepen. Er zijn ook veel goede okkazieboeren. We hebben zelfs vrienden die tweedehands auto’s verkopen. De ervaring leert echter dat er ook het nodige rapalje tussen zit. Opgelapte schadebakken, tikkende tijdbommen, soms worden ze zomaar doorgeschoven naar nietsvermoedende klanten.

Maar naast dit soort uitgesproken antisociaal gedrag, wordt er van oudsher ook flink verdiend aan wat minder grievende volksverlakkerij. Sommige van dit soort trucjes zijn zozeer ingebakken in het proces van een tweehands auto kopen, dat je ze als klant misschien niet eens meer identificeerd als oneerlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de extra kosten die altijd om de hoek komen kijken als je een tweedehandsje gaat kopen. Die mooie E92 325i staat misschien aangeprezen voor 14.000 Euro, maar als je gaat kijken blijkt dat er nog ‘kosten rijklaar maken’ bijkomen, plus dat je extra moet dokken voor de garantie.

Als je een tikje nostalgisch bent ingesteld, stoor je je wellicht niet aan deze koehandel. Misschien vind je het zelfs wel wat hebben. De markt voor de tweedehands auto’s is, samen met de markt voor Mandemakers Keukens en banken van Seats & Sofas, immers zo’n beetje de enige waarbij wij Nederlanders nog vasthouden aan de oude traditie van afdingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil echter een einde maken aan de vele manieren waarop louche handelaren hun klanten een poot uit kunnen draaien. De consument moet anno 2018 in een advertentie precies kunnen zien wat hij krijgt voor zijn (m/v) centen.

De ACM geeft verkopers tot ‘half mei’ de tijd om hun advertenties op te schonen. De speerpunten hierbij zijn als volgt:

Verkopers mogen alleen adverteren met prijzen inclusief alle onvermijdbare kosten, zodat de klant de auto in kwestie daadwerkelijk van het terrein af kan rijden met de auto voor de geadverteerde vraagprijs.

Als er toch extra kostenposten zijn, moet duidelijk worden gemaakt of die al in de vraagprijs zijn opgenomen, óf

dat deze optioneel zijn. Adverteerders mogen geen onjuiste informatie over de garantie verstrekken. De koper heeft altijd de wettelijke garantie bij de aankoop van een tweedehands auto. Een auto aanbieden ‘zonder garantie’ mag dus niet.

Volgens de ACM zijn deze maatregelen goed nieuws voor goedwillende handelaren die de competitie op een eerlijke manier aan willen gaan. Louche rakkers moeten na de deadline oppassen: de ACM gaat dan controleren of de voorwaarden nageleefd worden. Als vastgesteld wordt dat een bedrijf niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan de ACM een dikke boete opleggen.

