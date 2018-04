Subarashī! Japans RWD-kanon krijgt éíndelijk meer pk’s

We zijn inmiddels allemaal grijs en oud, maar het gaat nu toch gebeuren.

Man man man, wat hebben we lang gewacht op dit bericht. Toen Toyota een kleine tien jaar geleden bekend maakte dat het eindelijk weer iets anders zou bouwen dan een morfine-drip op wielen, waren we direct enthousiast. Los van de Land Cruiser, stond er destijds immers al enkele jaren niks spannends meer in de Toyota-showroom. De Celica verdween medio jaren ’00 van het toneel en de Supra bestond alleen nog in de Fast & Furious franchise. Toen bleek dat Toyota van plan was een puristisch sportwagentje te maken, met een atmosferisch blok en achterwielaandrijving, kregen we helemaal zin in Sushi, Sake en Wagyu-runderen.

Mar toen kwam de auto op de markt (rijtest) en was het oordeel van de meeste journo’s ‘meh’ (rijtest-combo met wild bestickerde MINI). Het is niet dat de GT86 een slechte auto is. In tegendeel zelfs. Met de aandrijving op de juiste wielen en puike balans is het de natte droom van de purist.

Het probleem is alleen: het ding had wel wat meer power mogen hebben. In sommige auto’s, zoals bijvoorbeeld de W204 C63 AMG, kan het chassis eigenlijk niet goed overweg met het motorvermogen. Niet per se de beste formule voor scherpe tijden op het circuit, wel leuk als je de hooligan uit wil hangen. Bij de GT86 (en zijn broertje van Subaru), geldt het tegenovergestelde. Als je intens geniet van een bochtje perfect aansnijden is een topding, voor hooligans daarentegen…not so much. En laten we eerlijk zijn, de meesten onder ons zijn toch meer Jeremy Clarkson dan Ayrton Senna.

Niet getreurd, Toyota en Subaru zouden vast niet lang wachten met het monteren van een turbo op de twee liter grote boxer. Het puristische karakter zou daar weliswaar enigszins mee verloren gaan, maar een extra dosis oompf zou dat weleens de moeite waard kunnen maken. Het leek een inkoppertje, doch de beweegredenen van Japanners zijn soms ondoorgrondelijk: hoe hard we er ook om riepen, die GT86 met turbo kwam er niet en komt er niet. Nog geen maand geleden, zeven(!) jaar na de introductie van de auto, achtte Toyota het nogmaals noodzakelijk ons te manen niet meer te zeuren om een GT86 turbo.

Maar wacht even, de titel van het bericht zegt toch dat de auto wél meer pk’s krijgt? Dat klopt ook, maar het gaat dan niet om de huidige generatie van de auto. Het goede nieuws is echter dat er 1) een nieuwe generatie van de Hachi-roku komt en dat die 2) voorzien wordt van een iets grotere motor met een inhoud van 2.4 liter. Althans, dat bericht The Japan Times. Het blok zou gelieerd zijn aan de unit uit de nieuwe Toyota Ascent. In die auto is het blok ook verkrijgbaar…met een turbo! Het is echter nog de vraag of de nieuwe GT86 daar ook mee uitgerust wordt. Daarmee zou de kleine coupé inmiddels immers in het vaarwater terecht kunnen komen van de nieuwe Supra. Nog maar drie jaar wachten, dan worden onze vragen beantwoord.