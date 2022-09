Activist over SUV banden leeglopen: geen 500 pk nodig

Een klimaatactivist laat van zich horen waarom het nodig is om SUV banden leeg te laten lopen.

In 2022 is het heel normaal om boos te zijn. En daar zijn allemaal dan weer organisaties voor. Zo ook de Tyre Extinguishers. Een groep activisten die het gemunt hebben op SUV’s. De activisten laten de banden van SUV’s leeglopen, ook in Nederland.

Het AD sprak met zo’n activist. Hij heeft de schuilnaam Wim en motiveert in het interview waarom hij banden van SUV’s laat leeglopen.

Gezinnen hebben geen machine van 2 ton en 500 pk nodig in de straat waar ze wonen

Fair enough (of eigenlijk niet). Maar dat geeft je alsnog geen reden om de banden van een SUV te laten leeglopen. Dat is namelijk gewoon strafbaar en valt onder vandalisme. Bovendien laten de activisten van Tyre Extinguishers niet alleen banden leeglopen van dikke SUV’s als een Porsche Cayenne of een Mercedes-AMG G63. Ook ‘de gewone man’ wordt getroffen door de organisatie.

Onder meer elektrische auto’s en hybrides moeten het ontgelden. Kortom, de haat van Tyre Extinguishers is ongenuanceerd gericht op de SUV, een crossover of iets wat daar op lijkt. Ongeacht de aandrijflijn. Een Volvo XC40, een BMW X3, ja zelfs een Citroën C3 Aircross moet het ontgelden.

De quote van de activist in kwestie is dan ook totaal ongenuanceerd. Want niet alleen de dikke SUV’s zijn het slachtoffer van de organisatie. Sterker nog, een Citroën C3 Aircross is met een gewicht van 1.254 kg een lichtgewicht in vergelijking met een BMW 3 Serie sedan.