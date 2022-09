911 Turbo Kensington is een stapje of drie te ver

Wie zou dat toch kunnen bedenken? De 911 Turbo Kensington is zwaar over de top.

De laatste tijd is het onnoemelijk populair om een Porsche in een bijzonder kleurtje of bijzondere uitvoering te hebben. Met PTS kun je al je dromen waarmaken. Het is overigens totaal niet nieuw, je kon bij Porsche altijd elke gekke kleur die je maar wilde krijgen via Porsche Exclusive, maar toen was het niet zo’n ding om het te showen op Instagram.

Vroeger monteerde je een dikke uitlaat, grotere turbokit of fraai setje wielen onder je 911 en ging je de Nürburgring over. Tegenwoordig rol je jouw 911 PTS even uit de garage in het zonlicht om een collage of een ‘reel’ te maken. Hoe de tijden veranderen. Garage Italia Customs begrijpt dat helemaal en gaat veel verder dan Porsche gaat. Of veel andere tuners. Ze hebben zich nu vergrepen aan een Porsche 911 Turbo S Cabriolet, een van de duurste en minst pure 911’s.

911 Turbo Kensington

We beginnen dan ook met het slechte nieuws. De 911 Turbo S Cabriolet is namelijk in technisch opzicht helemaal standaard gelaten. Er zijn dus geen mechanische upgrades die de auto beter maken. Alle veranderingen zijn zuiver cosmetisch. Ze hebben zich bij Garage Italia Customs laten inspireren door de Kensington, een chique wijk in London met een ‘sterke Victoriaanse estethiek’. Right…

Op basis van die wijk hebben ze een ‘creatief moodboard’ gemaakt en daarbij was dit het resultaat. De kleur, die ze British Racing Green noemen maar het zeker niet is, misstaat overigens niet op de 911 Turbo Kensington.

Roségoud…

Het zijn de roségouden accenten die detoneren. In de voorbumper, de sideskirts, de luchtinlaat, de onderkant van de buitenspiegels en op nog veel meer plaatsen is er roségoud. De velgen zijn ook in dat kleurtje, maar de remmen zijn brons.

Nu moeten we eerlijk zijn dat Garage Italia Customs tenminste wel origineel is. Ze hadden ook nog een babyblauwe kleur kunnen bedenken en de velgen zwart kunnen verven. Hebben ze niet gedaan. Daarbij is het wel leuk dat ze vaak compleet over de top gaan. In dit geval is het echter iets te veel van het goede. Hoeveel ze ervan gaan bouwen en wat de prijzen zijn: geen idee. Er zal vast iemand op Instagram zijn die het mooi vindt, toch?

Meer lezen? Dit zijn 8 supercabrio’s die zwaar over de top zijn (maar wel gaaf)!