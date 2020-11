AD850+ is C63 AMG met krankzinnig veel pk's - Autoblog.nl

Snel, nu het nog kan. Met de AD850+ heb je enorm veel vermogen en koppel. Plus een aangenaam geluid!

Een auto met meerdere cilinder wordt duurder en duurder. Gisteren kwamen we tot de conclusie dat zelfs voor betaalbare auto’s, een zespitter eigenlijk niet meer te doen is. Als je een achtcilinder wil, dan zul je serieus moeten sparen of een carriereswitch moeten overwegen.

Auto Dynamics Charon 850+

Voor de liefhebbers onder ons, de goedkoopste auto met een V8 is de Ford Mustang GT Fastback met automaat, deze kost 93.010 euro. De op een na goedkoopste is de Mercedes-AMG C63 sedan. Deze kost 120.982 euro. Het potentieel met deze 4.0 V8 is enorm, zo bewijst de Auto Dynamics Charon. Het maakt van de reguliere C63 (een ‘S’ in dit geval) een absolute supercar-killer.

Mechanische tuning

Auto Dynamics is een enorm gave tuner uit Polen. Het zijn voornamelijk engineers die een beetje aan uiterlijke tuning doen. Het meeste houden ze zich echter bezig met de technische kant. Dat is met deze AD Charon 850 niet anders. Het is niet een simpele chipkuur geweest.

AD850+ met jawel, 850 pk!

Nee, bij Auto Dynamics zijn ze compleet losgegaan op de motor. Deze is namelijk uit de auto gehaald en vervolgens hebben ze de meeste onderdelen weg gedaan. De turbo’s zijn aangepast en hebben nieuwe schoepen. De turbo’s zijn niet alleen sterker, maar kunnen ook sneller draaien.

De katalysator si aangepast en er is een downpipe gemonteerd. Vooor meer lucht is er een koolstofvezel air intake. Daarnaast zijn er twee nieuwe grote intercoolers. Daarboven op hebben ze de ECU aangepast met als resultaat: 850 pk!

Koppel

Qua trekkracht kom je ook niets te kort. De AD850+ heeft nu 972 Nm tot zijn beschikking! Om te zorgen dat de boel ook weer tot stilstand komt, zijn de remleidingen aangepast en wordt er een andere remvloeistof gebruikt.

De velgen komen van de firma BBS. Het zijn ‘flowformed’ velgen in de maat 20″, model CI-R. Daarom heen liggen Michelin Pilot Sport 4S banden. Voor zijn ze 255/30 20 groot, achter zelfs 275/30 20. Mocht je overigens vier cilinders voldoende vinden, check dan deze Auto Dynamics CLA45 AMG.