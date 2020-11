Suzuki Ignis Smart Hybrid is de fiscus te slim af - Autoblog.nl

Er zijn 250 redenen om nu een Suzuki Ignis Smart Hybrid te kopen.

Er zijn van die dagen dat je zó veel bij kunt leren. Vandaag is er eentje van. Soms zijn er dingen die je eerst niet wist en later wel! Dat is wellicht de definitie van ‘leren’, maar toch. Je wordt met de dag wijzer.

Vandaag heeft ondergetekende de term ‘UCSUV’ geleerd. Het staat voor Ultra Compact Sports Utitilty Vehicle. Een voorbeeld van een UCSUV is klaarblijkelijk de Suzuki Ignis, daar het moederbedrijf de betreffende term bezigt. Ezelsbruggetje, je kan het fonetisch uitspreken ‘uk-suv’. Een SUV, maar dan een Ukkie, zeg maar.

Suzuki Ignis Smart Hybrid goedkoper

Nu was dat model aan het begin van dit jaar vernieuwd en ook de prijzen waren al bekend. Dus wat is het groete nieuws? Welnu, de UCSUV is goedkoper geworden! Dat komt door de komst van de verbeterde ‘Smart Hybrid’-aandrijflijn.

In principe heb je gewoon dezelfde 1.2 motor, maar dan met een elektrische generator ter ondersteuning en een schattig klein accupakketje. De elektromotor dient ter ondersteuning op de momenten dat een verbrandingsmotor niet zo efficiënt is: dus bij het wegrijden en accelereren.

Nieuwe prijs Suzuki Ignis Smart Hybrid

Hierdoor braakt de motor in de Ignis veel minder CO2 uit: namelijk 110 gram per gereden kilometer. Daardoor is de prijs nu superlaag: 16.600 euro. Dus dan zijn we toch benieuwd: wat was dan eigenlijk zo slecht aan de vorige Ignis? Dat was toch ook een 1.2 Smart Hybrid? Dat klopt helemaal!

We hebben het voor je opgezocht en wat blijkt, het uitgaande model stootte 114 gram CO2 per kilometer uit. De auto werd veel zwaarder belast vanwege die uitstoot, waardoor de prijs van de vorige Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid een torenhoge 16.850 euro bedroeg.

Beschikbaarheid

Aan de andere kant: we moeten niet zeuren. Dankzij de inspanningen van de ingenieurs Suzuki betalen we 250 euro minder aan de fiscus. En dankzij de heren van Suzuki weten we nu eindelijk ook wat een UCSUV is.

De Suzuki Ignis Smart Hybrid is per direct te bestellen, eventueel met een automaat of vierwielaandrijving.