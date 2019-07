Deze Mercedes CLA haalt 320 kilometer per uur

Zo'n viercilinder is klein. Maar zijn daden benne groot!

Toen de Mercedes-Benz A45 AMG werd geïntroduceerd zes jaar geleden, was er verbazing alom. Maar liefst 360 pk uit een tweeliter? Dat is krankzinnig. Dat kan toch niet heel blijven? We zijn nu aanbeland bij de geheel nieuwe A45 en die doet er met 421 pk een flinke schep bovenop.

Tegelijkertijd met de A45S werd de CLA45S getoond. Mocht je toevallig de oude CLA45 AMG hebben, dan is er goed nieuws. Je kan de CLA45 AMG naar Auto Dynamics brengen. Dat is een Poolse tuner die zich vooral heel erg bezighoudt met de techniek van de auto’s. Ze noemen deze Mercedes-Benz CLA45 AMG (C177) de ‘Styks’. Waarschijnlijk vernoemd naar een wit gekleed mythologisch figuur uit een Britse documentaire, waarin drie Britse heren te zien zijn die worstelen met hun midlife-crisis.

Anyway, terug naar de CLA 45 AMG. De 2.0 viercilinder is voorzien van een eindeloze lijst upgrades, waaronder een TTE550 turbo. Deze is met name populair bij BMW (335i E90) en Audi (S4 B5) eigenaren, maar een enkele unit past prima op de M113-motor van AMG. Zowel de ECU, oliekoeling, hitteschild en intercooler zijn van een flinke upgrade. Het resultaat is een enorm krachtige Mercedes CLA 45 AMG. Het maximum vermogen bedraagt nu 525 pk, terwijl het maximum draaimoment nu 640 Nm is. Dat zijn ongekende waarden voor een viercilinder met slechts 2 liter inhoud.

De motorische upgrades missen hun uitwerking niet op de prestaties. Eindelijk wordt er geen 0-100 km/u tijd gecommuniceerd. Reken overigens op zo’n 3,5 seconden. Nee, ze hebben humor bij Auto Dynamics en geven enkel de tijd van 100 tot 200 km/u. Die tussensprint is in 7 seconden achter de rug. Dat is 4,5 seconden sneller dan het origineel doet. De topsnelheid profiteerde er ook van, want op de Autobahn kun je nu 320 km/u aantikken.

Om dit geweld allemaal aan te kunnen is de rest van de auto ook aangepast. Zo is de automatische transmissie herzien. Ook zijn de remmen aangepast met RS29 remblokken van Pagid. Voor een betere wegligging is de CLA 45 AMG voorzien van een Bilstein B16 kit met nieuwe veren en dempers. Naast die verlagingskit zijn de velgen de enige duidelijke visuele verschillen met een standaard CLA. Het zijn 19″ grote BBS CI-R velgen satijnzwart uitgevoerd met rode rand. De Michelin Pilot Sport 4S banden in de baat 245/30/19 moeten zorgen voor voldoende grip. Best een prettige gedachte met dit snelheidspotentieel. Wat het allemaal gaat kosten, is nog niet bekend.