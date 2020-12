Volkswagen heeft slecht nieuws over de kekke ID Buggy - Autoblog.nl

De ID Buggy zou altijd een nicheproduct zijn, dus helemaal onverwacht is dit slechte nieuws van Volkswagen niet.

Volkswagen maakt op dit moment twee elektrische auto’s voor de Europese markt, namelijk de ID.3 en de ID.4. Het zijn allebei tamelijk hoge auto’s die zijn bedoeld voor de massamarkt. Voor consumenten, voor dagelijks gebruik. Zo kan je eigenlijk de meeste ID’s omschrijven die Volkswagen in de planning heeft liggen.

We zeggen meeste, want er zijn een paar modellen die wat minder praktisch en dagelijks zijn. Daarmee hebben we het (voornamelijk) over de ID Buggy. Een zoete elektrische buggy die moest laten zien dat EV’s niet alleen maar serieus hoeven te zijn, maar ook leuk en offroaders kunnen zijn.

Deze Buggy zagen we vorig jaar voor het eerst in het echt. De ID Buggy zou het inmiddels bekende ID-recept volgen. Dat betekent dat je een 62 kWh-accupakket zou krijgen, gekoppeld aan een elektromotor die 204 pk kan maken. Daarmee zou je in 7,2 seconden naar de 100 km/u kunnen versnellen en 250 kilometer op een acculading ver kunnen rijden.

Sinds die Genève-show hoorden we echter niet zo veel meer van de ID Buggy. Tot nu, al is het nieuws over de Volkswagen ID Buggy niet positief. Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter zegt namelijk tegen Autocar dat die ID Buggy er niet meer komt. De Duitsers zouden samenwerken met het eveneens Duitse e.Go Mobile om de Buggy te kunnen produceren. Dit tweede bedrijf zit nu echter in een faillissementsprocedure. Daarom heeft Volkswagen ervoor gekozen om niet meer met dit bedrijf samen te werken en hebben ze het hele project maar geschrapt. Kennelijk wilden ze niet op zoek naar een andere partner.

De ID Buggy is echter niet de enige offroader die Volkswagen in gedachten had. Zo heeft Volkswagen ook een ID Ruggdzz in de pijplijn, een auto die volgens Autocar lijkt op een Land Rover Discovery. Het ontwerp daarvan ligt alleen voorlopig in de kast. “Daarmee zeggen we niet dat we de auto nooit gaan bouwen, maar ik denk niet dat je hem snel zal zien. We hebben belangrijkere projecten”, zegt Brandstätter. Met andere woorden, wie graag een elektrische offroader met Volkswagen-embleem wil, moet waarschijnlijk nog wel even wachten…