Verschillende Toyota’s hebben last van bevriezing, maar niet door kou

Je Toyota of Lexus kan bevriezen en moet daardoor terug naar de dealer, alleen niet vanwege de kou.

Auto’s hebben het nog net ietsje zwaarder dan normaal in deze koude omstandigheden. De motor doet er wat langer over om warm te worden, jij wil natuurlijk direct een warm derrière en airco die zo snel mogelijk warme lucht in je gezicht blaast en alles moet gewoon net even wat harder werken om de kou te bestrijden. Dus wanneer Toyota een terugroepactie inlast vanwege bevriezing, denk je al snel aan deze winterse dagen van het nieuwe jaar. Niks blijkt minder waar.

Beeld bevriest bij Toyota en Lexus

Er is namelijk een softwarefout ontdekt bij verschillende modellen van Toyota en Lexus. Dit kan ervoor zorgen dat het beeld bevriest terwijl de achteruitrijcamera ingeschakeld is. Aangezien je toch vaak grotendeels vertrouwt op het beeld wat die geeft, merk je misschien niet dat er niks op het beeld gebeurt. Kortom: een toch vrij rigoureuze terugroepactie moet ervoor zorgen dat deze bug verwijderd wordt.

Alle Lexussen

De terugroepactie wordt inzichtelijk gemaakt door Kenteken.tv. Het betreft 327.000 auto’s in totaal, met als modellen het hele gamma van Lexus. De ES, LBX, LC, LS, NX, RX, RZ en UX, om specifiek te zijn. En oh ja, ook nog twee Toyota’s erbij, de bZ4X en Camry. In totaal betreft het 327.000 auto’s, waarvan 7.871 in Nederland in totaal betrokken zouden zijn. De terugroepactie is in werking gesteld voor 3.197 auto’s.

Gemiddeld risico

Volgens Kenteken.tv is de terugroepactie rondom de bevroren schermen van Toyota van een gemiddeld risico. De auto rijdt er niet anders van, je moet alleen extra opletten bij achteruitrijden of je beeld het blijft doen. Eigenaren wie het betreft hebben als het goed is een brief ontvangen om de auto kosteloos te laten updaten bij de dealer. Nog niks gehad maar wel een Lexus of Toyota? Goed opletten bij het achteruitrijden dan. Je spiegels bevriezen ook, maar het beeld ervan niet.