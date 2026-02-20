Gewicht niet enige nadeel van hybride Audi RS 5

Waarom wil je eigenlijk een snelle stationwagon en kan de nieuwe Audi RS 5 dat probleem nog wel voor je oplossen?

Audi kijkt niet af bij Mercedes en snapt dat die V6 van de vorige RS 4 moest blijven. De opvolger genaamd RS 5 krijgt daarom gewoon diezelfde motor. Hoezee! Het enige wat je moet accepteren is dat Audi elektrokracht erbij stopt. In de vorm van een 25,9 kWh groot accupakket dat een elektrische hulpmotor aandrijft. Dat heeft wel als voordeel dat de 450 pk van de vorige RS 4 flink overtroefd wordt met 639 pk in totaal.

Nadeel van elektropower

De volledige vergelijking tussen de oude RS 4 en nieuwe RS 5 komt dit weekend met dank aan collega Machiel, waar vooral wordt gekeken naar de optische verschillen en wat er onder de kap gebeurt. Toch valt nog een getal op dat we even erbij willen pakken. Niet het gewicht, het blijft nou eenmaal een uitdaging om een al niet zo lichte auto geen olietanker te maken met accu’s. Ook de RS 5 moet dus accepteren dat het gewicht van de vorige RS 4 (1.720 kg) stijgt naar 2.370 kg(!), 650 kilogram extra. Een oude RS 4 met een Caterham op het dak is dus nog steeds lichter dan een nieuwe RS 5.

Kofferruimte Audi RS 5

Toch zijn er meer nadelen. Daarvoor moeten we het hebben over de kofferruimte van de Audi RS 5 Avant. Het betreft zo veel hybridepower en motorspecs dat je simpelweg vergeet wat een Audi RS-product als Avant zo leuk maakt. Namelijk dat je op hoge snelheid over de Autobahn kan beunen terwijl je vier man en een flinke bak spul bij je hebt. Die flinke bak spul moet je iets inkrimpen als je de oude RS 4 gewend bent. Waar die met de banken omhoog 495 liter opslokte, is dat bij de nieuwe RS 5 gekrompen naar 361 liter. Uiteraard omdat die extra liters ingenomen worden door de accu. Dat terwijl Audi in theorie meer ruimte had om mee te spelen, want de nieuwe RS 5 is van buiten 115 mm langer en 86 mm breder.

Ergens is dat jammer. Audi wist voorheen de kofferbakken van de A4 en RS 4 identiek te houden ondanks de RS-upgrades. De reguliere A4 B9 kon ook 495 liter meenemen. De kofferruimte van de nieuwe A5 is al gekrompen naar 476 liter, de accu’s van de Audi RS 5 Avant snoepen daar nog eens 115 liter vanaf. Nou kun je alsnog zoals op de foto’s te zien is vier redelijke koffers en een weekendtas in kwijt, maar je moet dus iets tactischer inpakken als je een oude RS 4 gewend bent.

Kleiner dan A3

De laatste klap die je krijgt te verduren met de Audi RS 5 Avant op praktisch gebied: 361 liter is minder dan wat er in een Audi A3 Sportback achter de achterstoelen past. In de Golf van Audi past namelijk 380 liter bagage. Goed, er past meer dan je denkt achterin zo’n A3, dus het is niet zo dat de RS 5 volledig onpraktisch is. Bovendien kunnen de stoelen plat en dan is de sportieve A5 goed voor 1.302 liter. Nog steeds bijna 200 liter minder dan de oude RS 4 met 1.495 liter, maar dan is het acceptabel. Dan maar zonder kinderen naar de Ikea.

Groter van buiten dan de Audi RS 4, zwaarder dan de A8, minder kofferruimte dan de A3: je moet goed weten wat de extra performance van de Audi RS 5 Avant je allemaal kost. Maar goed, dan is het wel een dikke beuker. Letterlijk en figuurlijk.