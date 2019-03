Added heavyness: deze 911 bevatte 1.100 Kg modder

Achterlijke garnaal!

Het was nacht, stikdonkere nacht. Een Italiaanse swekkerman scheurt supersnel door de stortregen aan de oevers van de Bisenzio, die zich een weg meandert door het pittoreske Toscane. Dit zijn eigenlijk geen tijden om je buiten de veilige omgeving van je casa te begeven, maar Sofia zag er gisteren extra goed uit en echte spelers rusten nooit. Jammer alleen dat ze een eindje uit de weg woont. Niet getreurd, de trouwe 911 zal zich ongetwijfeld weer bewijzen en deze hachelijke situatie met verve doorstaan.

Het was wel even een concessie om voor Duits te gaan. Diep in het cuore was de keuze liever wederom op een Alfa of misschien zelfs een Ferrari gevallen. Doch met al dat grillige vrouwvolk van deze wereld in het leven, is een beetje extra betrouwbaarheid wel welkom voor de balans. Ter compensatie is de Porsche op verzoek uitgevoerd in Limonengelb, om er toch nog een beetje Italiaanse flair aan te geven. Bovendien zorgen de Pirelli’s en het optionele Limited Slip Diff voor een weggedrag dat na zoveel jaar geen geheimen meer verbergt.

Althans dat is de gedachte. Maar dan bijt de jaloerse Duitse opeens toch van zich af. De Elfer verliest het gevecht om grip van het geniepig gladde, natte asfalt. Tegelijkertijd krijgen knokkels steeds meer grip op het stuurwiel en nemen ze een witte kleur aan. Voeten in stijlvol vormgegeven schoeisel doen een dansje op de pedalen, in een tot mislukken gedoemde poging de controle te herwinnen. Het mag allemaal niet baten. De 911 glibbert de rivier in. Gelukkig hebben echte spelers altijd geluk. Net als de Porsche valt ook de hete avond met Sofia in het water, maar mede dankzij goede zwemskills verdrinkt er deze avond niemand.

Bovenstaande zou het verhaal geweest kunnen zijn van de gele Porsche 911 die je hierboven ziet in de gallery. Zeker is dat de Duitse bolide tijdens een regenstorm in de Bisenzio verdween en daar pas onlangs weer uitgetoverd is. Vlak na de plek des onheils stroomt de Bisenzio namelijk uit in de Arno en mede door de barre weersomstandigheden op het moment van het ongeval was de gele 911 lange tijd kwijt. Pas na 4,5 jaar dobberen kwam de sportwagen weer boven water, uiteraard niet geheel zonder kleerscheuren, om het understatement van de eeuw te maken.

Het mooie is echter dat dit niet betekent dat het levensverhaal van de 911 hier eindigt. Het toeval wilde namelijk dat Italiaans megaheld Paolo de auto tegenkwam en nog kende van vroeger. Toen Paolo jonger was, scheurde de gele 911 regelmatig langs zijn huis. Zijn ouders waren zelfs bekend met de eigenaar, die bovendien een dochter had die Paolo zelf kende. Hij besloot het wrak dan ook te kopen. In eerste instantie alleen maar met het idee dat de short ratio versnellingsbak misschien nog te redden zou zijn en kon fungeren als donor voor zijn eigen 993 met langere bakverhoudingen.

Maar zoals dat gaat bij autoliefhebbers, raakte Paolo vervolgens steeds meer gehecht aan de auto. Na het verwijderen van zakken vol met modder en de nodige zoetwatergarnalen, ontdekte hij de originele stickers met de specs en kwam hij erachter dat sommige onderdelen stiekem nog in een -relatief- goede staat waren. Zo ontsproot het idee om de 993 weer op te bouwen in 993 Cup/RSR spec.

Via Rennlist kan je Paolo’s vorderingen op de voet volgen. Het stukje huisvlijt heeft de naam ‘Project Limoncella’ gekregen, een referentie naar de speciale kleur (en Italiaanse roots) van de 993. Paolo geeft zelf aan dat het hem niet uitmaakt als het vijf, zes of zeven jaar kost voordat hij klaar is, maar hij is vastbesloten om uiteindelijk zijn doel te bereiken. We zijn alvast benieuwd. Over een jaar of zeven zullen we nog eens kijken hoe ver Paolo is gekomen.