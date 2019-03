BREEK: Elektrische auto’s zijn toch niet vies

Schmutzig.

Het heeft even geduurd, maar het gaat eindelijk gebeuren: we gaan massaal aan de EV. Een jaar of zeven nadat Tesla haar pionierende Model S (rijtest) op de markt heeft gebracht, staat de beursvloer in Genève bomvol met EV’s van zo’n beetje elk zichzelf respecterend concern. Zelfs FCA lijkt er serieus mee aan de slag te zijn. Een prima ontwikkeling, daar EV’s onze wereld redden. Maar klopt dat laatste eigenlijk wel?

Nou, niet volgens hoogleraar Damien Ernst, werkzaam bij de Universtiteit van Luik. Ernst becijferde op verzoek van een Bels TV programma over auto’s dat het omslagpunt waarop de EV daadwerkelijk schoner wordt dan een ouderwetse benzineauto ligt op circa 697.612 gereden kilometers. Een waarde die veruit de meeste auto’s uiteraard nooit zullen halen.

Het bericht werd gepubliceerd op de site van de Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), dat het desbetreffende TV-programma uitzendt en direct breed opgepakt door andere media. Zodoende bereikte het ook Auke Hoekstra, onderzoeker aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Hij doet de bevindingen van Ernst af als absolute nonsens en becijfert het omslagpunt zelf op 30.000 tot 50.000 gereden kilometers. Zijn berekeningen en kritieken op het onderzoek van Ernst heeft hij uit de doeken gedaan op Twitter, dus je kan een en ander checken om te zien of je het ermee eens bent.

Does it take 697 612 km (440 000 mi) before an electric vehicle becomes greener than a conventional car?

That was the calculation a Belgian prof. made on TV this week.

The number was used by MANY Dutch and Belgian newspapers.

But it's 20x too high or so.https://t.co/bQs45EbyW1

— AukeHoekstra (@AukeHoekstra) March 8, 2019