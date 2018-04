Hoe zeldzaam is een Porsche 993 eigenlijk?

Voor velen de laatste échte 911, maar hoe schaars zijn ze nu werkelijk?

Porsches zijn altijd evolutiemodellen geweest. Ondanks dat ze altijd sprekend op elkaar leken (J. Clarkson, in elke aflevering van de voormalig hilarische show Top Gear), zijn ze niet allemaal hetzelfde. Sterker nog. Er was een Porsche die daadwerkelijk vernieuwend en modern was: de 996. Alleen was die auto net even te revolutionair voor de vele puristen. Watergekoelde motoren en een nieuw koetswerk was net even teveel gevraagd van de verstokte Porsche fanaat. Daarom is de laatste Porsche voor Het Grote Gruwel dat 996 heet degene die je moet hebben. Dat is de 993 generatie. Het is dus raadzaam om alle centjes te lenen van elke willekeurige kredietverstrekker en op zoek te gaan naar zo’n sjieke Porsche 993. Om te kijken hoe zeldzaam dat type is, kun je onderstaand overzicht raadplegen.

911 Carrera Coupé

Aantal exemplaren: 14.541

Periode: 1993 tot 1997

De instapper van de 911-range is bij de 993 uiteraard de achterwielaangedreven Carrera. In het begin leverde de 3.6 liter boxer 272 pk. Later werd dat (dankzij VarioRam) 285 pk. De 911 Carrera was leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een vijftraps automaat ‘Tiptronic’. Het is eigenlijk een cliché: maar meer dan dit heb je in principe niet nodig voor het ware 911/993 gevoel. Zeker met de handbak is het de ideale Porsche 911: ouderwets genoeg voor het ware klassiekergevoel, maar modern genoeg voor een redelijke betrouwbaarheid.

911 Carrera Cabriolet

Aantal exemplaren: 7.730

Periode: 1994 tot 1998

Uiteraard was er ook een open variant van de 993. Met name in de Verenigde Staten was dit een immens populaire auto. De 993 Cabriolet heeft een paar grote voordelen. Met het dak naar beneden hoor je de zescilinder heerlijk ‘fauchen’. Ook is de rijbeleving met je kale kruin (let’s face it, bij de gemiddelde 911 Cabrio rijder loopt het voorhoofd door tot in de nek) fantastisch. Nadelen zijn er ook: de koets is beweeglijker, de auto is zwaarder en het lijnenspel wordt verstoord door die lelijke ‘kraag‘.

911 Carrera 4S Coupé

Aantal exemplaren: 6.948

1995 – 1998

De Carrera 4S (rijtest) kun je bijna zien als een 911 Turbo zonder turbo. De auto heeft namelijk wel de brede wielkuipen, 5-spaaks velgen en vierwielaandrijving. Dit systeem was geen doorontwikkeling van het de 964, maar van de 959. Dit resulteerde in een lichtvoetiger, minder onderstuurd karakter van de 993. Ondanks dat deze vaker wordt beschouwd als ‘een heel bijzondere 911‘ is dat niet helemaal waar. Ja, het is een waanzinnig apparaat, maar bij lange na niet de meest zeldzame 993.

911 Turbo Coupé

Aantal exemplaren: 5.978

Periode: 1995

De op vier na minst zeldzame 993. Niet dat je het in de vraagprijzen terugziet, de Turbo is nog altijd een bijzonder gewilde auto. De zescilinder boxermotor is uitgerust met twee turboladers en intercoolers. Voor het eerst kreeg de 911 Turbo ook vierwielaandrijving mee. Vanwege het hoge vermogen van 408 pk (300 kW) geen sinecure. Onder deze exemplaren vallen ook de 911 Turbo’s met het WLS-pakket, waarmee het prestatieniveau getild wordt naar Turbo S niveau, die we pas veel later terugzien in deze lijst.

911 Targa

Aantal exemplaren: 4.583

Periode: 1996 – 1997

De Targa was heel vroeger een alternatief voor de Cabriolet. Met name in Amerika was de wetgeving omtrent cabrio’s erg streng. De Targa was een soort tussenoplossing. Uiteraard kwam er later een 911 Cabriolet, maar de Targa had in de tussentijd zijn naam gevestigd. Met name de beugel was een designstatement geworden. Die kwam met de 993 Targa te vervallen. De Targa was gebaseerd op de 911 Cabriolet, maar dan voorzien van twee dakbogen met daartussenin een groot glazen dak. Bij de A-stijl en C-stijl is duidelijk te zien dat het er later is opgezet, als je dit eenmaal gezien hebt dan kan het niet ongedaan gemaakt worden.

911 Carrera S Coupé

Aantal exemplaren: 3.714

Periode: 1996 – 1997

Net even wat puurder dan de Carrera 4S Coupé. De Carrera S heeft wel de brede achterkant van de 4S, maart niet diens vierwielaandrijving. Je kan de 993 ‘S’-modellen altijd gemakkelijk herkennen aan de ‘grille’ in de achterspoiler. De reguliere Carrera heeft één grote, bij de ‘S’ zijn het twee halven.

911 Carrera 4 Coupé

Aantal exemplaren: 2.884

Periode: 1993 – 1997

Vierwielaandrijving was in de jaren ’90 nog geen gemeengoed. Tegenwoordig kun je veel sportieve auto’s van (bijvoorbeeld) BMW, Jaguar en Porsche bestellen met vierwielaandrijving, maar vroeger waren dat er nog niet zo veel. De verkoopcijfers laten ook wel een beetje zien waarom. In sommige Alpenlanden genoot de 911 ‘met Allradantrieb’ extra populariteit, maar de meeste gingen voor achterwielaandrijving. Dat is op zich ook helemaal niet zo vreemd: de vermogens lagen vroeger veel lager.

911 Carrera 4 Cabriolet

Aantal exemplaren: 1.284

Periode: 1994 – 1998

De minst aansprekende variant voor de liefhebber, maar er zijn genoeg mensen die de geneugten van open rijden en integrale aandrijving kunnen waarderen. Destijds waren het dus 1.284 mensen, tegenwoordig ligt dit aantal een stuk hoger. Minder fijn feitje: in combinatie met de automaat is dit de traagste 993 die je er was.

911 Carrera RS

Aantal exemplaren: 1.014

Periode: 1995 – 1997

Dat deze exemplaren nog geen 20 miljoen kosten is een groot raadsel. Het is de laatste luchtgekoelde RS, waardoor je meer ‘combo-kudos’ zou verwachten (rijtest). Het recept is bekend, een heerlijk raspende 3.8 liter motor met 300 pk. Het is niet de snelste 993, maar biedt wel enorm veel sensaties. Precies ook de goede combinatie tussen klassieke en moderne auto, voor zowel straat en circuit.

911 Turbo S Coupé

Aantalexemplaren: 345

Periode: 1997 – 1998

Tegenwoordig is bijna elke 911 Turbo een Turbo S. Maar vroeger was de ‘S’ nog echt iets bijzonders. Bij de 993 zijn de details aanwezig, maar niet heel opvallend. Daarom is het zaak goed de ogen te trainen. De holle spaak-velgen zijn hooglans. De Turbo S heeft ook een extra verdieping op de spoiler die de gewone ontbeert. Ook de luchtinlaten in de wielkasten zijn een kenmerk. Let op! Er zijn veel gewone turbo’s omgebouwd door Turbo-S specificatie.

911 GT2

Aantal exemplaren: 57

Periode: 1995 – 1997

De eerste GT2 en nog steeds de bruutste, alhoewel de 997.2 GT2 RS ook geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Het is tevens de langzaamste GT2 ooit. Na ja, langzaam: minst snel. 0-100 in 3,9 seconden en een top van 301 km/u waren in die tijd bizar. Helemaal als je je bedenkt dat de GT2 voornamelijk bedoeld was als circuitmonster. De 993 GT2 kun je gemakkelijk herkennen aan de wielkastverbreders en de gigantische spoiler met luchthapper erin. De eerste serie had 430 pk, latere modellen zaten op 450 stuks.

993 RSR 3.8 Coupé

Aantal exemplaren: 45

Periode: 1997 – 1998

De auto voor de ware purist. De Carrera RSR is de race-uitvoering van de 911 RS. Met de meeste is flink geracet, maar er zijn enkele exemplaren die niet zijn ingeschreven voor competitiedoeleinden. De motor is geheel atmosferisch en door Porsche Motorsport onder handen genomen om zwaardere belastingen aan te kunnen. Het interieur is helemaal kaal, op een Recaro-racestoel na. Het uiterlijk is perfect met de bodykit en spoilers van de GT2.

911 Turbo Cabriolet

Aantal exemplaren: 14

Periode: 1996 – 1998

Je hebt zeldzaam en zeldzaam. Tegenwoordig kun je gewoon een 911 Turbo Cabriolet bestellen bij de Porsche dealer, maar bij de 993 generatie ging dat niet. Er waren af en toe aanvragen, maar voor Porsche niet interessant genoeg om een open 911 Turbo te bouwen. Voor Porsche Exclusive was dit wel het geval en werd er een kleine serie van 14 stuks gebouwd. De 993 Turbo Cabriolet is wezenlijk anders dan de coupe. De motor komt uit de 964 Turbo en heeft 360 pk (de Coupé heeft er 408). Ook heeft de Turbo Cabriolet alleen achterwielaandrijving.

911 GT2 EVO

Aantal exemplaren: 11

Periode: 1995 – 1997

Als een soort tussenstap naar de nog serieuzere raceauto’s kwam Porsche op de proppen met de 911 GT2 Evo. Deze had afwijkende bumpers, wielen en spoilers. Ook ging het vermogen serieus omhoog: maar liefst 600 pk. Omwille van homologatieregels heeft Porsche er 11 gebouwd voor de staat. Maak je geen illusie, dit is eigenlijk een raceauto met een achteruit en kentekenplaten.

911 Carrera S Cabriolet

Aantal exemplaren: 5

Periode: 1997

De 911 Carrera S Cabriolet is net als bovenstaand voorbeeld gewoon in de showrooms te vinden, maar destijds was deze combinatie niet mogelijk. Een Porsche dealer in Beverly Hills zag wel markt voor een 911 Carrera S Cabriolet en ontwikkelde met Porsche Exclusive deze variant. De voorwaarde was dat er minimaal vijf exemplaren van gebouwd zouden worden. Iets dat ook daadwerkelijk gebeurd is.

911 Carrera Speedster

Aantal exemplaren: 3

Periode: 1995 – 1998

Het is ontzettend lastig om alle Porsche Exclusive projecten op te snorren. Van de 993 is bekend dat er geen Speedster variant was. Oh, wacht: die was er toch. Porsche Exclusive werd gevraagd om twee exemplaren te maken, eentje voor Jerry Seinfeld (een beroemd Porsche verzamelaar) en Ferdinand Porsche (in 1995). Naar het schijnt is er een derde tussen geglipt (deze rode).

911 GT1 Strassenversion

Aantal exemplaren: 2

Periode: 1996

Omdat de grenzen van de GT2 Evo waren bereikt en Porsche in een hogere klasse wilde acteren op Le Mans, werd de 911 GT1 ontwikkeld. De 911 GT1 was een pure en brute racer zoals je die vaker zag in de jaren ’90 op Le Mans. Om mee te kunnen doen aan de GT1 klasse was het de bedoeling dat er ook straatvarianten van waren, 25 stuks maar liefst. Van de 993 zijn er twee stuks voor de openbare weg gemaakt. De resterende 23 zijn voorzien van 996 kenmerken.

911 Carrera Coupé Recycling Studie (Prototype)

Aantal exemplaren: 1

Periode: 1993

Al in 1993 was Porsche bezig om te kijken hoe duurzaam een auto gebouwd kon worden. Zo ook bij de 993. Naast het feit dat de auto voor een groot gedeelte gerecycled kon worden, was de Porsche 993 een uitermate betrouwbare auto. Het gros van de gebouwde exemplaren rijdt nog steeds rond. Dat is pas duurzaam!